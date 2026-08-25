Про новий комплекс повідомили Технологічні Сили України. Назву компанії-розробника спілка не розкрила. За заявленими характеристиками, Baton може долати до 90 кілометрів і перебувати у повітрі до 50 хвилин.

Ще один дрон для проміжку між FPV і діпстрайками

Baton потрапляє у клас безпілотників, який в Україні останнім часом розвивається особливо швидко.

Мідлстрайки займають проміжну нішу між FPV, які працюють на коротких відстанях, та великими діпстрайками, створеними для ударів на сотні й тисячі кілометрів.

Саме в цьому проміжку розташована значна частина інфраструктури, яка безпосередньо підтримує російські війська на фронті.

Мілітарі 24 раніше детально пояснював, як мідлстрайки поступово перекривають російську логістику в тилу та Приазов'ї. Йдеться про клас безпілотників, який дозволяє системно працювати там, де FPV уже бракує дальності, а застосування великого далекобійного апарата не завжди виправдане.

Baton добре вписується саме в цю концепцію.

Що відомо про Baton

Заявлена максимальна дальність польоту нового безпілотника становить до 90 кілометрів.

Він може нести до 3 кілограмів корисного навантаження та залишатися у повітрі близько 50 хвилин. Крейсерська швидкість становить приблизно 105 кілометрів на годину, максимальна - до 140 кілометрів на годину.

Робочі висоти заявлені у межах від 150 до 500 метрів, максимальна - до 1500 метрів.

Безпілотник запускається з катапульти та керується через наземну станцію. Розробники також зробили комплекс достатньо компактним для швидкого транспортування кількох апаратів одним автомобілем.

Останню частину польоту може пройти сам

Одна з найцікавіших функцій Baton - автономне донаведення. За інформацією Технологічних Сил України, система може захопити визначену ціль, після чого безпілотник самостійно продовжує рух до неї.

Це важливо в умовах, коли на фінальній частині польоту зв'язок з оператором може погіршитися або зникнути через роботу РЕБ.

Подібні технології дедалі частіше з'являються саме на українських мідлстрайках. Мілітарі 24 раніше писав, що частина українських дронів цього класу вже здатна автономно працювати на останніх кілометрах польоту. Серед причин такого розвитку - необхідність зменшувати залежність від постійного каналу керування в умовах насиченого РЕБ.

У Baton автономізація стосується не лише фінального наведення. Виробник також заявляє систему автономної навігації для проходження маршруту та визначення положення апарата.

Зв'язок можна змінювати залежно від версії

Baton має модульну архітектуру зв'язку. Залежно від модифікації можуть використовуватися аналогове або цифрове відео, а також інші канали передавання даних.

У відкритих джерелах уже фігурують кілька версій Baton, які відрізняються передусім камерами, системами зв'язку та наявністю донаведення. Загалом Defender Media повідомляє про існування близько десяти модифікацій платформи.

За даними відкритого каталогу, на Brave1 Market представлені три модифікації Baton на базовій платформі. Вони відрізняються системами зв’язку, камерами та можливостями донаведення:

“БАТОН Цифра День” – денний ударний БпЛА з цифровою передачею відео. Використовує зашифрований канал зв’язку та має систему донаведення. Вартість дрона – 150 тис. грн.

“БАТОН Аналог День” – модифікація з денною камерою та аналоговим каналом передачі відео й телеметрії. Виробник заявляє можливість встановлення ретранслятора для роботи з більшої відстані. Вартість дрона – 80 тис. грн.

“БАТОН Аналог Ніч” – нічна модифікація з аналоговим каналом зв’язку. Вона побудована у форматі “war-in-a-box”: комплект включає 10 БпЛА, станцію керування та контролю, катапульту, запасні частини, інструменти та матеріали. Час розгортання комплексу становить до 10 хвилин, підготовка кожного наступного борту – до 5 хвилин. Вартість комплексу – 1,36 млн грн.

Це також характерна риса українських мідлстрайків. Виробники намагаються не створювати одну жорстко фіксовану конфігурацію, а адаптувати платформу під різні умови та потреби підрозділів.

Чому мідлстрайків стає дедалі більше

Поява Baton відбувається на тлі різкого масштабування цього класу безпілотників.

За даними Міноборони, вже у перші місяці 2026 року Україна уклала приблизно у п'ять разів більше контрактів на middle-strike системи, ніж за весь попередній рік.

Причина такого попиту доволі проста: між переднім краєм та глибоким тилом є великий простір, де розташовані маршрути постачання, склади, командні пункти та інші важливі для російських військ об'єкти.

Саме контроль цієї глибини може безпосередньо впливати на ситуацію на передовій. Мілітарі 24 у великому інтерв'ю з українським виробником мідлстрайків Trypillian розбирав, чому системне порушення логістики противника здатне сповільнювати темп бойових дій навіть без ударів безпосередньо по передньому краю.

Baton із заявленою дальністю до 90 кілометрів створений саме для нижньої частини цього діапазону.

Український middle strike стає автономнішим

Ще недавно головною характеристикою ударного дрона була дальність. Тепер цього вже недостатньо.

РЕБ змушує виробників одночасно працювати над альтернативною навігацією, різними каналами зв'язку та автоматизацією останньої частини польоту.

Baton показує цю зміну особливо добре. Його головна відмінність не в рекордній дальності чи великому навантаженні, а в поєднанні відносно компактної платформи з автономною навігацією та донаведенням.

Саме такі системи поступово закривають простір між FPV на передньому краї та великими діпстрайками. А для російської логістики це означає, що зона постійної загрози від українських безпілотників продовжує розширюватися.