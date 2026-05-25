Про це повідомило міністерство оборони України. За даними відомства, результати застосування мідлстрайків переконали іноземних партнерів долучитися до їх спільного виробництва – зокрема Німеччину і Норвегію.

Від складів до радарів: які цілі б'ють мідлстрайки і чому їх стає більше

Дрони типу middle-strike закривають проміжок між FPV-безпілотниками та далекобійними deep-strike і працюють на відстані від 30 до 200 кілометрів від лінії фронту. Саме в цьому діапазоні розосереджена критична інфраструктура ворога: склади боєприпасів, командні пункти, маршрути постачання, засоби ППО та пункти управління дронами – тобто все те, що безпосередньо забезпечує наступальний потенціал Росії.

Переконавшись в ефективності цього класу зброї, до їхнього розвитку долучилися іноземні партнери, зазначають у Міноборони.

Партнерство побудовано за взаємовигідною схемою: Україна отримує більше дронів для фронту, партнери – доступ до технологій і безцінного бойового досвіду.

Одним із головних пріоритетів для мідлстрайків стало знищення російської ППО. За даними Міноборони, у квітні 2026 року Сили оборони знищили майже вдвічі більше засобів ППО та радарів, ніж у жовтні минулого року.

Зверніть увагу! З 1 березня підтверджено знешкодження 81 одиниці російської протиповітряної оборони. Ключову роль у цих ударах відіграють дрони FP-2, Hornet і Bulava – на останніх кілометрах польоту вони можуть діяти автономно: самостійно сканувати місцевість і знаходити ціль без участі оператора.

Системне виснаження ППО ворога відкриває простір для нових ударів вглиб Росії – як мідлстрайками, так і дронами діп-страйк: якщо Росія втрачає радари й пускові установки, вона гірше бачить повітряні загрози й повільніше реагує на них.

Що відбувається у "війні дронів"?

Аналітики Atlantic Council фіксують, що українські дрони дедалі впевненіше перехоплюють ініціативу у "війні безпілотників", суттєво впливають на російську логістику та протиповітряну оборону й забезпечують стійкий психологічний та економічний тиск на Кремль.

Водночас Україна поступово йде до впровадження власної лазерної системи протиповітряної оборони. Комплекс "Тризуб", який створює компанія Celebra Tech, вже пройшов фінальний етап випробувань. Україна може стати другою країною світу після Ізраїлю, яка фактично інтегрує лазерну ППО у систему оборони.