Китай будує унікальний корабель для гігантських підводних дронів

Китай будує новий корабель, який, імовірно, призначений для транспортування, запуску та обслуговування надвеликих підводних дронів. Судно помітили на верфі Hudong-Zhonghua в Шанхаї.

Його конструкцію проаналізували фахівці Naval News.

Що відомо про унікальний корабель?

На китайській верфі Hudong-Zhonghua в Шанхаї помітили нове судно, яке, ймовірно, призначене для базування та обслуговування надвеликих безпілотних підводних апаратів.

Воно може стати першим у світі спеціалізованим материнським кораблем для повнорозмірних підводних дронів. Конструкція нагадує десантний корабель із кормовою доковою камерою, через яку можна буде спускати та підіймати великі підводні апарати.

У кормовій частині судна розташована відкрита докова палуба, а перед нею – великий внутрішній ангар. За попередніми оцінками, корабель може перевозити близько чотирьох надвеликих підводних дронів або більшу кількість менших апаратів.

Китай будує корабель для дронів / Фото Naval News

Йдеться про XXLUUV – надвеликі безпілотні підводні апарати, які Китай уже випробовує. Раніше на Хайнані помітили два такі апарати завдовжки приблизно 35 і 45 метрів, що значно перевищує розміри відомого американського Boeing Orca XLUUV.

Нове судно може забезпечувати транспортування, технічне обслуговування, запуск і повернення таких дронів. Водночас його потенційне використання у бойових операціях поки залишається лише оцінкою, оскільки офіційного призначення корабля Китай не розкривав.

Конструкція нового судна відрізняється від раніше запропонованих китайських цивільних проєктів підводних платформ і має ознаки спеціалізованої військової системи. XXLUUV можуть використовуватися для тривалих операцій на значній відстані від китайських берегів.

Нагадаємо, науковці з Північно-західного інституту ядерних технологій у китайському Сіані представили компактний пристрій TPG1000Cs, який може стати базою для створення високоенергетичної мікрохвильової зброї. Така система потенційно здатна виводити з ладу електроніку супутників на низькій навколоземній орбіті.