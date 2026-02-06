Про це пише South China Morning Post з посиланням на наукову статтю, опубліковану в рецензованому журналі High Power Laser and Particle Beams.

Що відомо про китайську мікрохвильову зброю?

Розробку називають першим у світі компактним джерелом живлення для високопотужної мікрохвильової зброї. Пристрій може генерувати потужність до 20 гігават упродовж однієї хвилини.

Довжина установки становить близько чотирьох метрів, а маса – приблизно п’ять тонн. Такі параметри дозволяють розміщувати її на вантажних автомобілях, військових кораблях, літаках або навіть виводити на орбіту.

Китайські фахівці зазначають, що наземна мікрохвильова зброя з потужністю понад 1 гігават може суттєво порушити роботу або навіть пошкодити супутники системи Starlink.

Видання звертає увагу, що попередні аналоги були значно більшими за розмірами та могли працювати безперервно не більше трьох секунд. Як приклад наводять російську систему "Синус-7", яка важить близько 10 тонн, функціонує приблизно одну секунду і генерує близько 100 імпульсів. Водночас китайський пристрій здатен видавати до 3 тисяч високоенергетичних імпульсів за один цикл роботи.

Згідно з наявними оцінками, дальність її пуску може сягати близько 400 кілометрів, а максимальна швидкість перевищує 4900 кілометрів на годину.

Китай раніше неодноразово заявляв, що система Starlink становить загрозу його національній безпеці. У зв’язку з цим військові дослідники КНР працюють над так званими "вбивцями Starlink", зокрема лазерними та мікрохвильовими системами.

