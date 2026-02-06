Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на научную статью, опубликованную в рецензируемом журнале High Power Laser and Particle Beams.

Смотрите также Китай учит дроны с искусственным интеллектом имитировать хищников для создания боевых "роев", – WSJ

Что известно о китайском микроволновом оружии?

Разработку называют первым в мире компактным источником питания для высокомощного микроволнового оружия. Устройство может генерировать мощность до 20 гигаватт в течение одной минуты.

Длина установки составляет около четырех метров, а масса – примерно пять тонн. Такие параметры позволяют размещать ее на грузовых автомобилях, военных кораблях, самолетах или даже выводить на орбиту.

Китайские специалисты отмечают, что наземное микроволновое оружие с мощностью более 1 гигаватта может существенно нарушить работу или даже повредить спутники системы Starlink.

Издание обращает внимание, что предыдущие аналоги были значительно больше по размерам и могли работать непрерывно не более трех секунд. В качестве примера приводят российскую систему "Синус-7", которая весит около 10 тонн, функционирует примерно одну секунду и генерирует около 100 импульсов. В то же время китайское устройство способно выдавать до 3 тысяч высокоэнергетических импульсов за один цикл работы.

Согласно имеющимся оценкам, дальность ее пуска может достигать около 400 километров, а максимальная скорость превышает 4900 километров в час.

Китай ранее неоднократно заявлял, что система Starlink представляет угрозу его национальной безопасности. В связи с этим военные исследователи КНР работают над так называемыми "убийцами Starlink", в частности лазерными и микроволновыми системами.

Ранее Трамп хвастался "Дискомбобулятором"