Происходит это на фоне своеобразной "холодной войны" в сфере искусственного интеллекта между США и Китаем. Теперь страны – соперники еще и в военном применении этих технологий. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Как Китай расширяет возможности БпЛА?

Издание рассказало, что патентные заявки, государственные закупки и научные исследования свидетельствуют о стремлении Пекина создать рои дронов, роботов-собак и других автономных систем. Аналитики предполагают, что технологии смогут перегрузить потенциального противника или формировать сильную оборону с минимальным участием человека.

Сейчас уже видно, что дроны – одна из определяющих составляющих войны в Украине. Тактики их применения быстро совершенствуют, ведь они работают в реальных боевых условиях.

Отмечается, что в 2024 году государственная телекомпания Китая показала систему Swarm 1. Это комплекс на базе грузовика, что может запускать до 48 беспилотников с фиксированным крылом одновременно. Привлечение нескольких таких машин, по данным издания, может формировать те же рои до 200 дронов.

Кроме того, в декабре состоялся первый полет Jiutian – большого летательного аппарата для запуска роев меньших БпЛА. А в сентябре народно-освободительная армия Китая показала на военном параде вооруженных "волков-роботов".

Что известно о соперничестве с США?

Издание напоминает, что конкуренция страны в сфере таких беспилотников продолжается по меньшей мере десять лет.

В качестве примера WSJ приводит испытания военно-морской аспирантуры в Калифорнии в 2015 году. Тогда один оператор одновременно управлял 50 дронами. Это стало мировым рекордом, который за год побила государственная оборонная компания Китая.

Китай не собирается останавливаться, утверждают аналитики. Вот исследователи из Пекинского университета Бейхан разработали симуляцию "ястребов и голубей". Она, по оценкам американцев, хорошо изображает сильные и слабые стороны подхода китайцев к роевой разведке.

Другие китайские ученые прибегают к алгоритмам, основанных на поведении муравьев, овец, койотов и китов. В частности, профессор Бейхан Дуань Хайбин сообщил, что исследователи также экспериментируют с имитацией зрения орлов и плодовых мух в дронах.

Отмечается, что с начала 2022 года китайские оборонные компании, военные институты и университеты подали до 930 патентных заявок в сфере роевой разведки. В США за этот же период – около 60 подобных патентов. Кстати, по меньшей мере десять принадлежат китайским организациям.

Дополнительные трудности для США, в частности в формировании собственного парка недорогих дронов, создает доминирование Китая в этой цепи поставок.

Пентагон пытается поправить ситуацию. Так,американцы представили дальнобойный дрон-камикадзе стоимостью до 35 тысяч долларов. Эксперты считают эту цену относительно низкой для такого класса вооружений.

В то же время западные производители также тестируют роевые технологии. Например, стартап Auterion продемонстрировал в США возможности координации группы квадрокоптеров.

Кто под угрозой таких технологий?

В материале говорится, что в случае конфликта вокруг Тайваня, НОАК может применить рои дронов для патрулирования воздушного пространства острова и поиска целей.

В то же время есть опасения относительно использования ИИ в войнах. Эксперты боятся непрозрачности принятия решений и риска ошибочных "галлюцинаций" алгоритмов.

Они призывают к глобальным правилам ограничения таких систем. Впрочем, как отметил отставной полковник НОАК Чжоу Бо, и Китай, и США будут стремиться сперва на практике проверить реальные возможности технологий.

Как в Украине борются с российскими дронами?