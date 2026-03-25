Про це інформує портал Texty.

Як Росія стежить за Україною з космосу?

З початком повномасштабної війни в Україні у 2022 році Росія збільшила свою присутність у космосі, вивівши на низьку орбіту ще понад 150 своїх нових супутників.

Нині онлайн-ресурс, який надає дані про орбіти штучних супутників Землі, CelesTrak повідомляє про 253 російських супутників, які кружляють навколо Землі на низьких орбітах. Імовірно, вони використовуються для розвідки чи спостереження.

Дослідники зосередились передусім на апаратах низької навколоземної орбіти (LEO), оскільки саме вони дають змогу отримувати детальні знімки та швидко передавати дані. Водночас визначити точне призначення усіх апаратів непросто, адже Росія нерідко приховує реальні їхні функції, видаючи військові супутники за цивільні або наукові.

Через особливості руху супутників "сліпих зон" майже немає. Поки супутник обертається навколо Землі, планета також рухається, тому кожного разу він пролітає над новою територією – зокрема і над Україною, питання лише в часі та обсязі зібраних даних.

Також варто відзначити навігаційні супутники системи ГРОНАСС, які відіграють важливу роль у війні. Апарати працюють на вищих орбітах та допомагають наводити ракети та дрони.

Експерти припускаються, що Росія може мати супутники з радарами із синтезованою апертурою (SAR) – подібні до апаратів ICEYE. Вони здатні "бачити" навіть крізь хмари та в будь-яку погоду. За оцінками, Москва має щонайменше один такий супутник, хоча офіційних даних щодо цього немає.

Які російські супутники нині перебувають у космосі?

Фахівці розрізняють супутники за функціями, які вони виконують. 12 російських апаратів займаються радіотехнічною розвідкою, зокрема фіксують та перехоплюють різні електромагнітні сигнали – роботу радарів, радіозв'язку, систем ППО та інших електронних передач противника.

Супутників із функціями оптичної розвідки – 7. Вони роблять детальні знімки військових об'єктів, інфраструктури та руху техніки. Зображення настільки чіткі, що можуть фіксувати об'єкти від кількох десятків сантиметрів.

4 супутники використовуються для випробування нових розробок, однак деякі з них можуть мати приховане військове призначення. Ще 165 апаратів – не класифіковані.

Нерідко Росія запускає супутники під виглядом "цивільних" чи "наукових", хоча насправді вони можуть виконувати військові функції.

Хто допомагає Росії?

Варто зауважити, що Росія діє на орбіті не самостійно – Москва може використовувати дані супутників свого стратегічного партнера, Китаю. Якщо Росія має на низькій орбіті близько 253 апарати, то Китай – понад тисячу. Серед них супутники оптичної та радіоелектронної розвідки.

Така кількість апаратів формує потужну мережу спостереження, яка фактично покриває усю планету. Обмін даними Пекіна та Москви значно підвищує можливості Росії у розвідці.

Територія України постійно перебуває у полі зору цих апаратів.

Фахівці стверджують, що в разі недостачі власних ресурсів, Росія може додатково купувати супутникові знімки у західних комерційних компаній.

Як це коментують в Україні?

Попри загрозливий вигляд ситуації, експерти РНБО запевняються, що цілком можливо ефективно протидіяти ворожій супутниковій розвідці. Один із найдієвіших способів – це створення хибних цілей, адже з великої висоти супутники часто не можуть відрізнити макет від реальної техніки. Це змусить ворог атакувати та витрачати свій ресурс даремно.

Крім того, фахівці додали, що дані супутників використовують для виявлення великих об'єктів, як от скупчень техніки, логістичних маршрутів чи інфраструктури, тоді як для оперативних атак застосовуються безпілотники.

Також важливо, що рух супутників можна передбачити. Знаючи їхню траєкторію, техніку можна сховати чи перемістити деінде.

Додатково ускладнює роботу апаратів Росії хмарна погода, хоча деяким сучасним радарам і хмари не завада.

