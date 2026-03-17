Імовірно, їх використовують для розвідки й перехоплення урядових та військових повідомлень країн НАТО. Про таке інформує видання Financial Times.

Що відомо про російських шпигунів у Австрії?

Після російського військового вторгнення в Україну у 2022 році низка європейських країн вислала дипломатів Росії, але не Австрія. Остання зайняла нейтральну позицію, ба більше – толерантну. Нині австрійська розвідка повідомляє про присутність щонайменше 500 російських дипломатів у Відні, до того ж близько третини, імовірно, працюють шпигунами.

Столиця Австрії є базою численних міжнародних організацій, зокрема ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ та ОПЕК. Кожна з них має власні супутникові системи зв'язку.

Протягом останніх двох років російські шпигуни встановили безліч нових антен та систем спостереження на дахах будівель, що належать їхній країні. Західна розвідка інформує, що деякі антени часто змінюють своє положення – це свідчить про активне використання засобів та наведення їх на різні супутники.

Один із високопоставлених європейських дипломатів у Відні заявив, що "ми знаємо, що (росіяни – 24 Канал) використовують свої засоби для перехоплення урядових і військових повідомлень країн НАТО".

Наприклад, перед Мюнхенською конференцією з безпеки у лютому 2026 року одну з найбільших супутникових антен на даху будівлі змінили в іншому напрямку, а вже наступного дня, після завершення заходу, її повернули у початкове положення.

Еріх Мехель, який представляє групу електроінженерів зі зв'язку NomenNescio, повідомив, що протягом двох років його команда фіксувала на фото дах найбільшого російського комплексу у Відні – Russencity. Комплекс об'єднує кілька житлових будівель та школу для дітей російських дипломатів, а в центрі розташована місія Росії при ООН, з дахом, що увесь вкритий супутниковими антенами.

За словами Мехеля, більшість антен Russencity спрямовані на захід – у бік групи з 18 геостаціонарних супутників. Дані NomenNescio вказують на те, що щонайменше чотири з них використовуються для забезпечення зв'язку між Африкою та Європою.

Серед інших будівель у Відні, що належать Росії й мають антени чи супутник на даху – російське посольство, санаторій на Штернвартештрассе та культурний центр на Брамсплац. На даху ще одного маловідомого об'єкта поблизу Дунаю, кількох житлових будинків, які придбала російська держава, також встановлено невелику хатину. Подібні будиночки можна побачити на дахах посольств США та Великої Британії. Мехель зауважив, що їх будують для прикриття чутливого обладнання.

Що каже австрійська розвідка?

Австрійська розвідка DSN попередила, що технічні можливості та гнучкість налаштування російських радіоелектронних станцій у Відні становлять серйозну загрозу для контррозвідки. Проте австрійське законодавство не дозволяє переслідувати шпигунів, якщо їхня діяльність не спрямована проти національних інтересів, тож офіційний Відень поки не вживає заходів щодо висилки дипломатів або боротьби з агентами.

Водночас DSN передала уряду список осіб, які керують російськими станціями радіорозвідки у Відні. Але урядовці вважають, що реагування на таку інформацію лише спровокує Росію.

Австрійський чиновник з питань безпеки зауважив, що попри те, що Австрія не розглядає дипломатичне вислання, країна має інші засоби стримування та перешкоджання російській агентурній діяльності. Він додав, що багато інформації про те, що відбувається у Відні, передається іншим країнам, втім, у розвідці іноді ефективніше спостерігати, аніж негайно діяти.

