Зеленський розповів, коли Україна може почати виробляти ракети для Patriot
Президент України зустрівся зі своїм американським колегою у вівторок, 22 вересня, на полях Генасамблеї ООН. Однією з тем розмови був дозвіл на виготовлення ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.
За словами Зеленського, Трамп може надати ліцензії Україні. Про це глава держави розповів під час розмови з журналістами.
Що сказав Зеленський?
Президент України у вівторок, 22 вересня, під час Генасамблеї ООН зустрічався із багатьма лідерами держав. Однією з основних тем, яку обговорювали лідери, був захист українського неба.
Зеленський також зустрічався із Трампом. Вони обговорювали можливість надати Києву ліцензії на виготовлення ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Глава держави зазначив, що для України це дуже важливо.
Ми звернулися до президента з проханням допомогти прискорити цей процес. Він позитивно ставиться до питання надання ліцензій,
– розповів Зеленський.
Він додав, що запуск виробництва триватиме 1 – 1,5 року. Президент наголосив, що це важливо саме на майбутнє.
Також ЗМІ писали, що українська сторона порушила питання використання Starlink для ураження цілей на території Росії. У відповідь президент США заявив, що Києву варто про це домовлятися з Ілоном Маском.