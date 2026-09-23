За словами Зеленського, Трамп може надати ліцензії Україні. Про це глава держави розповів під час розмови з журналістами.

Що сказав Зеленський?

Президент України у вівторок, 22 вересня, під час Генасамблеї ООН зустрічався із багатьма лідерами держав. Однією з основних тем, яку обговорювали лідери, був захист українського неба.

Зеленський також зустрічався із Трампом. Вони обговорювали можливість надати Києву ліцензії на виготовлення ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Глава держави зазначив, що для України це дуже важливо.

Ми звернулися до президента з проханням допомогти прискорити цей процес. Він позитивно ставиться до питання надання ліцензій,

– розповів Зеленський.

Він додав, що запуск виробництва триватиме 1 – 1,5 року. Президент наголосив, що це важливо саме на майбутнє.

Також ЗМІ писали, що українська сторона порушила питання використання Starlink для ураження цілей на території Росії. У відповідь президент США заявив, що Києву варто про це домовлятися з Ілоном Маском.