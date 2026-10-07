Може дістати Москву: що відомо про новий запуск французької ракети M513

6 жовтня біля узбережжя Бретані Франція вперше запустила новітню балістичну ракету M51.3 з атомного підводного човна Le Vigilant. Пуск відбувся в межах випробувань після технічного обслуговування субмарини.

Про це повідомляє Defense Express.

Що являє собою ракета?

Це третя версія французької стратегічної ракети морського базування M51. Вона перебуває на озброєнні Франції з жовтня 2025 року та призначена для використання на атомних підводних човнах класу Le Triomphant. За даними французького Міноборони, нова версія має збільшену дальність, точність і здатність долати сучасні системи протиракетної оборони.

Орієнтовна дальність M51.3 становить близько 10 тисяч кілометрів. У бойовій конфігурації ракета може нести нові французькі ядерні боєголовки TNO-2. Саме тому за відповідної траєкторії її потенційна дальність дає змогу вражати цілі на території Росії, зокрема в районі Москви.

Чому важливий цей запуск?

Головне значення випробування – не перевірка ядерної боєголовки, а підтвердження того, що Le Vigilant після ремонту та модернізації знову готовий використовувати новітню версію стратегічної ракети. Французьке Міноборони називає пуск приймальними випробуваннями: він мав підтвердити працездатність усієї системи озброєння субмарини.

Еммануель Макрон на борту фрегата Auvergne: дивіться відео

Це також демонстрація того, що морська складова ядерного стримування Франції продовжує працювати. А атомні ракетоносці мають перевагу – можливість тривалий час залишатися непоміченими в морі.

Президент Франції Еммануель Макрон спостерігав за запуском із борту фрегата Auvergne. Після випробування він заявив, що Франція має й надалі підтримувати свою стратегічну спроможність.

Щоб бути вільним, потрібно, щоб тебе боялися. А щоб тебе боялися, потрібно бути сильним,

– зауважив Макрон.

Отже, Франція показала, що її новітня стратегічна зброя вже інтегрується з бойовими носіями, а система ядерного стримування залишається одним із головних елементів її безпеки.

Що ще відомо про французьку ядерну програму?

Франція має чотири атомні підводні човни класу Le Triomphant, озброєні ракетами M51. Щонайменше один із них постійно перебуває на бойовому патрулюванні, забезпечуючи можливість ядерного удару у відповідь.

Водночас Париж уже працює над наступною версією ракети – M51.4. Її розроблення запустили у 2025 році, а надалі вона має використовуватися і на підводних човнах нового покоління.

Тим часом Україна та Франція готують нові оборонні проєкти: 24 Канал повідомляв, що найближчим часом українські пілоти мають розпочати навчання на французьких винищувачах Rafale.