Морський "авіаносець" для дронів: в Україні показали найбільший безпілотний катер MAGURA

Сімейство українських морських дронів MAGURA отримало нового і водночас найбільшого представника. UFORCE розробила MV11 – важку безекіпажну платформу, яка вже не задумана передусім як дрон-камікадзе. Вона може перевозити до 2,2 тонни вантажу, залишатися в морі до семи днів та працювати як носій для інших безпілотних систем.

Про нову розробку повідомив Defence Blog з посиланням на UFORCE. MV11 вперше публічно продемонстрували 24 серпня під час заходів до Дня Незалежності України на Дніпрі разом з іншими представниками сімейства MAGURA.

Найбільша MAGURA в сімействі

MV11 помітно відрізняється від тих MAGURA, з яких починалася історія українських морських дронів.

Перші апарати сімейства створювали насамперед як швидкі безекіпажні катери для ударів по російських кораблях. Новинка має зовсім іншу концепцію - це велика транспортна платформа, яка може залишатися далеко від берега та підтримувати роботу інших безпілотників.

UFORCE заявляє про корисне навантаження до 2200 кілограмів та автономність до семи днів. Платформу розраховують на розвідку, спостереження, логістику та забезпечення інших морських дронів.

Саме MV11 був серед платформ, які українці побачили на Дніпрі 24 серпня. Мілітарі 24 розповідав, які морські, наземні та повітряні безпілотники показали в Києві на День Незалежності.

Фактично це база для інших дронів

Найцікавіша особливість MV11 - можливість перевозити та запускати інші безпілотні системи.

У UFORCE описують платформу як мобільну морську базу. Великий запас вантажопідйомності дозволяє використовувати її не лише для доставки обладнання, а й для підтримки інших безекіпажних апаратів далеко від берега.

Морський дрон може перевозити запаси, пальне чи спеціальне обладнання, а головне - виступати носієм для менших безпілотних систем.

Таким чином, сама MAGURA поступово перетворюється з окремого ударного дрона на ціле сімейство платформ для різних завдань.

Цей напрям розвивався й раніше. Мілітарі 24 писав, що Пентагон шукає безекіпажні катери, здатні бути носіями повітряних дронів, і MAGURA відповідає частині таких вимог.

Від камікадзе до багатофункціональної платформи

Еволюція MAGURA за кілька років вийшла далеко за межі ударів по кораблях.

Спочатку саме MAGURA V5 стала одним із символів української безпілотної війни на Чорному морі. Надалі платформа отримувала нові завдання, включно з розвідкою, перевезенням обладнання та використанням інших систем із борту.

Офіційно UFORCE сьогодні описує MAGURA як модульну морську платформу, яка вже виконувала сотні місій різних типів. Компанія розвиває варіанти для логістики, протимінних завдань, роботи з безпілотниками та протиповітряної оборони.

Українські морські дрони вже встигли вийти й за межі Чорного моря. У червні Мілітарі 24 розповідав, як американські військові вперше застосували MAGURA V5 під час навчань на Філіппінах. Під час демонстрації морський дрон використали проти корабля-мішені.

MV11 розробляли у Португалії

Новий морський дрон створило дизайн- та R&D-бюро UFORCE у Португалії із залученням міжнародних інвестицій.

При цьому компанія наголошує, що платформа розроблялася насамперед із розрахунком на потреби Сил оборони України.

"Це не просто найбільший морський дрон - це платформа, яка забезпечує мультидоменність: один носій, що несе й запускає інші безпілотні системи далеко від берега", - заявив CEO UFORCE Олег Рогинський.

Саме поняття "мультидоменності" тут ключове. Морський дрон перестає працювати лише у морському середовищі. Якщо він може доставляти та запускати інші системи, одна безекіпажна платформа потенційно стає сполучною ланкою між морськими, повітряними та іншими безпілотниками.

MAGURA поступово стає цілим безпілотним флотом

MV11 показує, наскільки далеко відійшла концепція MAGURA від перших ударних катерів.

Малий одноразовий апарат мав дістатися до корабля і завдати удару. Великий MV11 задуманий навпаки як багаторазовий носій, який може тривалий час залишатися у морі, перевозити обладнання та підтримувати інші системи.

Тому найбільш показова характеристика новинки – навіть не вантажопідйомність у 2,2 тонни. Важливіше те, що українські морські дрони поступово вибудовуються у сімейство взаємопов'язаних платформ. Одні можуть виконувати ударні завдання, інші - розвідку та ППО, а найбільший MV11 має стати для них транспортом і мобільною базою далеко від узбережжя.