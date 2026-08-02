Про це повідомив Defense Express.

Що відомо про конкурс?

Підрозділ оборонних інновацій Пентагону оголосив конкурс на безекіпажні катери-носії безпілотників. Американські військові шукають перевірені рішення, які можна оперативно розгорнути у бойових умовах.

В Міністерстві оборони США оголосили вимоги, яким має відповідати катер:

мінімальна операційна дальність 200 морських миль (370 кілометрів);

швидкість ходу щонайменше 10 вузлів (18,5 кілометрів на годину);

має нести щонайменше 2 дрони різних типів із мінімальною масою корисного навантаження 2 кілограми;

має нести багаторазові дрони, призначені для виконання різних місій, із можливістю повернення на борт;

має виявляти, ідентифікувати, та переслідувати цілі.

Також бажано, щоб безекіпажний катер (БЕК) мав можливість повернення дронів назад на борт та встановлювати дрони, здатні виконувати одну або декілька наступних функцій: розвідка, радіоелектронна боротьба та ретрансляція зв’язку.

Що відомо про БЕКи Magura?

Серед українських розробок головними претендентами на участь вважають катери Magura MV7 та Magura V7 від компанії UFORCE. Вони мають запас ходу до 1481 кілометра, розганяються до 72 кілометрів на годину та здатні нести різноманітне озброєння, включно із зенітними ракетами та важкими безпілотниками серії NEMESIS.

Ці системи також продемонстрували свою ефективність у бойових умовах. З 2023 року вони потопили вже 11 російських кораблів у Чорному морі, збили два гелікоптери Мі-8 та два винищувачі Су-30СМ.

Конкурс від Пентагону складатиметься з трьох етапів, а заявки на перший приймаються до 10 серпня. За проходження перших двох етапів компанії отримають по 40 мільйонів доларів, за третій – 20 мільйонів доларів, а підсумкові переможці зможуть вибороти контракт на 200 мільйонів доларів.

Проте наразі у компанії UFORCE не заявляли про наміри взяти участь у конкурсі.

Що відомо про співпрацю України й США у сфері безпілотників?

У липні 2026 року американська компанія ReconCraft та українська UFORCE підписали угоду про запуск виробництва морських дронів у США. Обидві компанії постачатимуть комплектуючі, обладнання та персонал.

Також компанія UFORCE відправила 2000 БпЛА до США. Це свідчить про зростаючий інтерес американської оборонної промисловості до українських технологій, які довели свою ефективність у реальних бойових умовах.