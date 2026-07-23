Про підписання меморандуму між ReconCraft і UFORCE повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на учасників угоди. Документ підписали минулого тижня в посольстві України у Вашингтоні.

Виробництво розгорнуть у двох штатах

Згідно з домовленістю, ReconCraft та UFORCE спільно вироблятимуть морські дрони Magura на американських підприємствах.

Обидві компанії постачатимуть комплектуючі, обладнання та персонал.

Співзасновник ReconCraft Джо Сілковскі повідомив, що виробництво планують розгорнути на заводах в Орегоні та Південній Кароліні. На першому етапі підприємства випускатимуть сотні морських дронів щороку, а згодом виробничі потужності мають зрости до кількох тисяч платформ на рік.

Вартість укладеної угоди сторони не розголошують.

Морський дрон Магура. Фото УП.

США отримають не лише дрони, а й український бойовий досвід

Генеральний директор UFORCE Олег Рогинський наголосив, що згода України на виробництво Magura у США має стратегічне значення.

За його словами, американська сторона отримає не лише самі морські платформи, а й доступ до тактики, методик застосування та оперативного досвіду, накопиченого українськими військовими за роки повномасштабної війни.

У межах співпраці UFORCE також передасть партнерам технології безпілотних повітряних, наземних і морських систем, програмне забезпечення автономного керування, а також рішення для командування й управління.

Magura здатна виконувати не лише ударні місії

За даними виробника, Magura є швидкісною безекіпажною морською платформою завдовжки близько 7,6 метра.

Вона може перевозити понад 770 кілограмів корисного навантаження та долати понад 560 кілометрів без дозаправлення.

Залежно від конфігурації вартість одного морського дрона становить менш ніж 500 тисяч доларів.

Хоча Magura насамперед створювалася як ударна платформа, її конструкція дозволяє виконувати значно ширший спектр завдань. Безекіпажник може запускати повітряні дрони, брати участь у розмінуванні акваторії та буксирувати гідролокатори для пошуку підводних човнів.

Чому це важливо

Угода стала одним із перших випадків, коли українська безпілотна платформа, створена й випробувана під час повномасштабної війни, буде серійно вироблятися у США. Наприклад, Україна дозволила експорт бойових дронів: F-Drones вже відправила 2000 БпЛА до США. Це свідчить про зростаючий інтерес американської оборонної промисловості до українських технологій, які довели свою ефективність у реальних бойових умовах. В Європі теж працюють над водними дронами: німецька компанія STARK представила безекіпажний надводний катер Vanta 6 з штучним інтелектом для виявлення суден "тіньового флоту" у Балтійському морі.

Для України це означає не лише масштабування виробництва, а й інтеграцію власних розробок у західний оборонно-промисловий комплекс. Для США — можливість швидше отримати перевірені рішення та адаптувати український досвід застосування морських безекіпажних систем до потреб власних Військово-морських сил.