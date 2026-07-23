О подписании меморандума между ReconCraft и UFORCE сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников сделки. Документ был подписан на прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне.

Производство будет развернуто в двух штатах

Согласно договоренности, ReconCraft и UFORCE будут совместно производить морские дроны Magura на американских предприятиях.

Обе компании будут поставлять комплектующие, оборудование и персонал.

Соучредитель ReconCraft Джо Силковски сообщил, что производство планируется развернуть на заводах в Орегоне и Южной Каролине. На первом этапе предприятия будут выпускать сотни морских дронов ежегодно, а впоследствии производственные мощности должны вырасти до нескольких тысяч платформ в год.

Стоимость заключенного соглашения стороны не разглашают.

Морской дрон "Магура". Фото УП.

США получат не только дроны, но и украинский боевой опыт

Генеральный директор UFORCE Олег Рогинский подчеркнул, что согласие Украины на производство Magura в США имеет стратегическое значение.

По его словам, американская сторона получит не только сами морские платформы, но и доступ к тактике, методикам применения и оперативному опыту, накопленному украинскими военными за годы полномасштабной войны.

В рамках сотрудничества UFORCE также передаст партнерам технологии беспилотных воздушных, наземных и морских систем, программное обеспечение для автономного управления, а также решения для командования и управления.

Magura способна выполнять не только ударные миссии

По данным производителя, Magura представляет собой скоростную беспилотную морскую платформу длиной около 7,6 метра.

Она может перевозить более 770 килограммов полезной нагрузки и преодолевать более 560 километров без дозаправки.

В зависимости от конфигурации стоимость одного морского дрона составляет менее 500 тысяч долларов.

Хотя Magura изначально создавалась как ударная платформа, ее конструкция позволяет выполнять гораздо более широкий спектр задач. Беспилотник может запускать воздушные дроны, участвовать в разминировании акватории и буксировать гидролокаторы для поиска подводных лодок.

Почему это важно

Сделка стала одним из первых случаев, когда украинская беспилотная платформа, созданная и испытанная в ходе полномасштабной войны, будет серийно производиться в США. Например, Украина разрешила экспорт боевых дронов: компания F-Drones уже отправила 2000 БПЛА в США. Это свидетельствует о растущем интересе американской оборонной промышленности к украинским технологиям, доказавшим свою эффективность в реальных боевых условиях. В Европе тоже работают над водными дронами: немецкая компания STARK представила беспилотный надводный катер Vanta 6 с искусственным интеллектом для обнаружения судов "теневого флота" в Балтийском море.

Для Украины это означает не только наращивание производства, но и интеграцию собственных разработок в западный оборонно-промышленный комплекс. Для США – возможность быстрее получить проверенные решения и адаптировать украинский опыт применения морских беспилотных систем к потребностям собственных Военно-морских сил.