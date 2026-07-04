Об этом Defender Media сообщил представитель производителя.

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Что известно об экспорте дронов?

Разрешение на экспорт было выдано 1 июля Государственной службой экспортного контроля Украины. По информации компании F-Drones, это первый случай в истории Украины, когда государство официально одобрило продажу за рубеж готовых ударных беспилотников украинского производства.

До этого экспортные разрешения касались преимущественно отдельных технологий, комплектующих, узлов или компонентов для беспилотных систем, но не полностью готовых боевых комплексов. В компании подтвердили, что решение уже реализовано на практике.

Разрешение действует – дроны уже пересекли государственную границу,

– сообщили представители F-Drones.

Поставки осуществляются в рамках контракта, который компания получила после участия в американской программе Drone Dominance. Речь идет о масштабном проекте Министерства обороны США, направленном на поиск наиболее эффективных беспилотных решений для современного поля боя.

В феврале 2026 года американская компания UDD Tech Corp, представляющая продукцию F-Drones в США, приняла участие в первом этапе программы Gauntlet I. Испытания проходили на военной базе Форт-Беннинг в штате Джорджия. В ходе испытаний украинский ударный беспилотник F10 продемонстрировал высокие результаты.

По итогам первого этапа Drone Dominance украинская система F10 заняла шестое место среди 25 участников международных испытаний. Дрон вошел в число 11 победителей программы, после чего компания получила контракт на поставку 2000 ударных дронов для Министерства обороны США.

Кроме того, американский партнер UDD Tech Corp был отобран для участия в следующем этапе программы, что открывает перспективы для дальнейшего сотрудничества и новых заказов.

В F-Drones подчеркнули, что все согласования были получены еще до вступления в силу новых правительственных решений о либерализации экспорта продукции военного назначения в условиях военного положения.

Компания прошла полную процедуру государственного экспортного контроля в соответствии с действующим законодательством. Положительное решение было принято межведомственной комиссией по вопросам политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Напомним, Украина ввела новый механизм контролируемого экспорта вооружения и оборонных технологий в страны-партнеры. По словам премьер-министра Юлии Свириденко и министра обороны Михаила Федорова, обновленная модель сотрудничества в формате Drone Deal должна обеспечить развитие украинского оборонно-промышленного комплекса без ущерба для потребностей Сил обороны.

Часть средств от экспорта будет поступать в специальный фонд: 20% от продажи готовой продукции и технологий и 30% – от экспорта комплектующих. Минимальная стоимость контракта на экспорт готового вооружения составит 15 миллионов гривен, а заявки будут рассматриваться в течение 30 дней.

При этом экспорт будет разрешаться только при условии полного обеспечения украинской армии, а в отношении критически важного вооружения или продукции, которую планирует закупать государство, разрешение может не быть предоставлено. Перечень государств-партнеров будет определять Министерство иностранных дел, а список критически важных товаров будет регулярно формировать и обновлять Министерство обороны.