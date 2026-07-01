Американский политолог украинского происхождения, директор Представительства Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) при ООН Андрей Добрянский дал обширное интервью 24 каналу.

В нем эксперт проанализировал ключевые события российско-украинской войны по состоянию на 2026 год и изменения, произошедшие в последние месяцы. В центре внимания – технологическое преимущество ВСУ в производстве беспилотников, которое растет и расширяется, а главное – нивелирует преимущество РФ в массе.

Добрянский обращает внимание на стратегическое значение ударов по российскому топливно-энергетическому комплексу, а также на дипломатическую игру вокруг предстоящего саммита НАТО в Анкаре и попытки Кремля заблокировать евроинтеграцию Украины через лояльные европейские правительства.

Эксперт также говорит о возможности получения Украиной от США лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Подробности – в текстовой версии интервью г-на Добрянского на 24 Канале.

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Технологический прорыв ВСУ и масштабирование беспилотников

Украина заметно усилила стратегическое давление на российский тыл и энергетику, но Россия продолжает концентрировать силы на фронте. В любом случае, интересно, что никаких дипломатических сдвигов нет. Москва не отказалась от своих максималистских целей?

Да. То есть речь идет о двух фронтах – дипломатическом и непосредственно на поле боя.

Я думаю, что одна большая ошибка, которую Россия допустила за последний год, и которую Украина не допускала с самого начала войны, – это акцент на обнаружении и противодействии любым баллистическим ракетам или, особенно, дронам.

Мы видим, что Украина имеет возможность запускать свои баллистические ракеты и беспилотники над территорией России так, как Россия уже практически не может делать над Украиной, особенно с июня прошлого года.

Я помню, как после выступления на конференции на прошлой неделе мы вспоминали конференцию в июне 2025 года, когда все были в растерянности. Ни у кого не было эффективной защиты от дронов "Шахед" в промышленных масштабах. Это был уже третий год войны, а мы все еще не разработали системную защиту. А сейчас мы видим, что Украина делает это в промышленных масштабах. Она может производить и отправлять на фронт 10, 20, 30 тысяч таких средств на регулярной основе. И поэтому Украина способна перехватывать то, что летит на ее территорию.

Россия же не инвестировала в такие средства перехвата. У них есть дроны-перехватчики, но у них нет таких систем обнаружения, какие есть у Украины. И каждый раз, когда западные эксперты любят говорить о врожденном преимуществе России из-за того, что она гораздо большая страна, и поэтому она обязательно победит, они забывают об обратной стороне медали.

Гораздо большая страна означает, что у вас гораздо больше территории, которую нужно защищать. Именно поэтому Украине проще разместить детекторы по всей стране.

Иметь перехватчики по всей территории России – гораздо более сложная задача. Они могут сконцентрироваться, возможно, на защите Санкт-Петербурга и Москвы. Мы знаем, что даже это им сейчас дается с трудом. Но как насчет остальной части России?

И это проблема для РФ. Преимущество, о котором говорят многие эксперты на поле боя, технически превращается в слабость, когда речь заходит о том, сколько территории вам нужно защитить.

Полная версия интервью с Андреем Добрянским – смотрите видео:

"Украинские санкции" и реальность, в которой живет Путин

Есть и другая сторона – переговорный процесс. Путин заявил, что не даст Вооруженным силам Украины возможности навязать свои условия на переговорах. Но я думаю, что Путин забыл, что сегодня уже 2026 год, а не 2022. У Украины уже есть собственное дальнобойное оружие, и ВСУ точно продвигают свою повестку дня не только в переговорах, но и путем уничтожения российских нефтепроводов. Так в какой же реальности живет Путин?

Мы знаем, что реальность заключается в том, что то, что Украина называет "украинскими санкциями" – то есть атаки на российскую экономику, основанную на ископаемом топливе, – это единственные успешные методы, по поводу которых существует полное согласие.

Коалиция, страны "E3", "E5", Соединенные Штаты, все партнеры Украины согласны с тем, что это единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров.

Коалиция "E3" – это дипломатический формат, в который входят Великобритания, Франция и Германия; "E5" – те же страны плюс Польша и Италия.

Поэтому Украина делает то, с чем все согласны – подталкивает Россию к тому, чтобы сесть за стол переговоров. И под этим я имею в виду не отправку заместителя заместителя какого-то министра кабинета. Я говорю о том, что Путин будет вынужден сесть за стол переговоров лично, чего он еще не делал.

Он летал в Анкоридж, чтобы съесть лобстера и стейк, но это не были переговоры. Это было диктат условий, которых хотела Россия. Они не прислушивались к встречным предложениям, и на этом разговор закончился. Поэтому то, что делает Украина, – это поддержание давления, чтобы в конечном итоге заставить Россию сказать: либо наша экономика развалится, либо я сажусь за стол переговоров. И это отличная позиция.

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Что касается другой сферы переговоров, мы видим прогресс не только на конференции по восстановлению, которая состоялась на выходных, но и в заявлении "Большой семерки", которое, надеюсь, мы развим через неделю, когда состоится саммит НАТО в Анкаре. Это то, что происходит каждый год.

Мы проводим переговоры, которые начинаются между лидерами на саммите G7, затем они общаются по телефону в течение следующих трех недель, а потом собираются вместе в Анкаре.

В прошлом году то, что зародилось как идея на саммите G7, после саммита НАТО превратилось в "инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – 24 Канал)", и это внезапно кардинально изменило ситуацию.

Поэтому я надеюсь увидеть какое-то заявление на этом саммите НАТО или, возможно, через неделю после него, особенно в отношении поддержки Украины со стороны США. Ведь у нас есть неиспользованный пакет помощи на 400 миллионов долларов, который уже был одобрен и подписан президентом еще в декабре. И, как знают многие зрители, дополнительная помощь обсуждается и голосуется в Сенате каждый месяц.

Дипломатические победы Украины и опровержение российских нарративов

Но Россия по-прежнему продвигает свою стратегию в переговорной перспективе. Рубио заявил, что Анкоридж был лишь предложением, а не соглашением. Но Лавров подробно это опровергал. Они говорят, что Витков подтвердил пункты от имени Трампа и Рубио. Существует мнение, что США придумали Анкоридж, чтобы выиграть время, но это больше похоже на риторику Путина, когда он постоянно говорит, что его обманули и что он является жертвой?

Это исторический российский нарратив. Мы можем говорить об Анкоридже и о том, что Россия выдвинула предложение, и на этом все закончилось.

Это тот же нарратив, который они используют в отношении Стамбула в апреле 2022 года – мол, все было подписано, все согласились, так почему-то все отступили? Это было предложение. Никто на него не соглашался. Это было лишь начало дискуссии.

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Вы упомянули Минск. Россияне сядут за стол переговоров и вспомнят Переяславскую раду. Это их история попыток обмануть соседние страны, нарушая собственные договоренности, а затем заявляя, что то, что они предложили, было окончательным соглашением, так почему-то всем просто не послушать их?

К счастью, Украина проводит невероятную дипломатическую работу, не только завоевывая новых союзников на Ближнем Востоке, отправляя туда своих специалистов по перехватчикам и противоракетному оружию для консультирования новых партнеров, заинтересованных в инвестировании в Украину, пока Украина помогает им с ПВО. Но и по всему миру – в странах, где мы раньше не видели активности.

Кажется, буквально на прошлой неделе президент Гондураса впервые посетил Украину. Премьер-министр Ирландии посетил Украину в прошлом году. Это замечательные шаги, которые сделала Украина, подняв свой статус до того, к чему стремились многие люди еще со времен Украинской Народной Республики в 1917 году – чтобы Украина была равной среди других наций.

И это то, что мы видим сегодня. Мы видим Украину как равноправного партнера других государств, где президент может приехать и вести переговоры с любым количеством важных мировых лидеров, и все будут прислушиваться к Украине, потому что знают: то, что делает Украина, – это то, чего другие страны сделать не могут.

Гибридная война в Европе и попытки Кремля расколоть коалицию

Некоторые СМИ пишут, что ближайшие месяцы будут решающими. Если Россия сможет по какой-то причине справиться с последствиями ударов – то есть восстановить логистику в Крым, ликвидировать дефицит и ускорить наступление – это ударит по настроениям в Украине и готовности Европы платить. Если нет, то Кремль столкнется с серьезными бюджетными и политическими проблемами, а Путин окажется перед выбором между эскалацией вплоть до ядерного ультиматума и замораживанием линии фронта. Путин находится под максимальным давлением. Мы даже видим видео от российских боевиков, которые спрашивают, зачем они это делают, и предлагают вернуть оружие в Москву. Но что делает Путин в этой ситуации? Он не идет вперед на поле боя, не объявляет мобилизацию, не делает того, что должен делать военный лидер. Он усиливает дезинформацию и войну против Запада на уровне, которого мы не видели за последний год.

В частности, он нацелен на западные правительства. Одной из задач является попытка вбить клин между Польшей и Украиной. Это его оптимальная цель, поскольку это означало бы вето на дальнейшие переговоры о вступлении в ЕС. Это то, к чему он очень стремится после смены правительства в Венгрии.

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Но также нас ждет ряд важных выборов в Европе, не говоря уже о президентских выборах во Франции, а также парламентских выборах в Германии, вероятно, в следующем году. Вот почему он пытается манипулировать такими странами, как Польша и Венгрия, расположенными на границе, чтобы задержать любой процесс вступления. Никаких новых кластеров для развития процесса вступления в ЕС.

И если ему удастся задержать этот процесс еще на некоторое время, а затем использовать свои манипуляции на выборах, чтобы изменить их результаты в Германии, Франции или любой другой стране, тогда мы будем говорить о совершенно новом режиме, который возглавит Европу.

Знаете, на этой последней встрече "Большой семерки" у нас были Кир Стармер, Эммануэль Макрон и канцлер Мерц. Этих троих людей не будет на следующем саммите "Большой семерки" в следующем году, потому что Кир Стармер уже объявил о своей отставке, Макрон не сможет там присутствовать из-за ограничений срока полномочий, а Мерца у нас может не оказаться из-за выборов.

Поэтому вся эта международная манипуляция – это еще одно поле боя, именно поэтому я действительно подчеркиваю важность украинского дипломатического корпуса и всего, что они делают, потому что в дипломатической сфере идет такая же горячая война, как и на земле в Украине.

Лицензии на производство ракет Patriot: бизнес-подход к Трампу

У меня есть еще одна интересная новость, возможно, хорошая новость для нас. Зеленский заявил, что попросил США предоставить лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине или в Европе. И американская сторона положительно отреагировала на эту идею. Но Белый дом и производители публично не подтвердили заключение конкретного соглашения. Каково ваше мнение? Есть ли прогресс в этом направлении?

Ну, это одна из тех потенциально хороших новостей, о которых я упоминал, когда начинаются переговоры между лидерами "Большой семерки", затем они общаются по телефону, а потом снова встречаются лично на саммите НАТО и смотрят, смогут ли они выработать соглашение.

Это один из потенциальных вопросов, над которыми международное сообщество может работать с президентом Трампом.

Один из козырей, который у них есть для переговоров с Трампом, – это то, что Трамп хочет, чтобы они делали больше на Ближнем Востоке. Он хочет, чтобы они отправили минные тральщики, хочет, чтобы они делали больше для открытия Ормузского пролива.

И это то, над чем они могут работать, но взамен они могут попросить предоставить лицензии Украине. Почему это лучшая перспектива, чем, скажем, покупка "Томагавков" в США? Потому что это потенциальная бизнес-сделка, в гораздо большей степени, чем дипломатическая.

Речь идет о том, что Украина будет производить в промышленных масштабах оружие, которое хотели бы иметь многие партнеры США – на Ближнем Востоке, во многих странах Европы. И если Украине предоставят лицензии, Соединенные Штаты будут получать определенный процент от продаж.

Поэтому всегда полезно иметь для президента Трампа бизнес-предложение, где он может заработать деньги, а не просто дипломатическое предложение, в котором вы просите его подумать о том, что лучше для мира. Обычно он смотрит на то, что лучше для его кошелька.

Дальнемагистральная кампания ВСУ и удары по российскому ВПК

Вы упомянули об "украинских санкциях" в отношении России. Давайте поговорим подробнее об этой ситуации. 22 июня Украина объявила о ракетном ударе по воронежскому предприятию, производящему электронику для ракетных комплексов "Искандер". В целом Украина выделила дальнобойные удары в отдельную кампанию. Насколько это меняет не только обстановку на фронте, но и геополитическое положение Украины?

Это то, о чем мы говорили еще в 2025 году, когда Украина просила "Томагавки", и эта сделка сорвалась. Но проблема в 2025 году заключалась не только в перехвате "Шахедов", о чем я упоминал в начале разговора, а в том, что Украине не давали, и у нее не было собственного массового производства оружия средней или большей дальности. Теперь это изменилось.

У вас есть "Фламинго", у нас есть другие системы, особенно дроны, которые могут летать все дальше и дальше. И каждый месяц, кажется, мы устанавливаем новый рекорд того, как далеко украинский дрон может успешно нанести удар. И почему мы говорили об этом в 2025 году – по той же причине это важно и сегодня.

Потому что Россия позаботилась о том, чтобы ее производственные мощности находились вне зоны досягаемости того, чем располагала Украина на тот момент – вне зоны досягаемости ATACMS или HIMARS. Они хотели, чтобы их объекты, особенно по производству "Шахедов" или, как вы упомянули, "Бориса" и других ракетных комплексов, были расположены дальше, чем Украина ранее могла атаковать.

Удары по этим объектам меняют ход игры. Точно так же, как когда Украина уничтожила 20 000 единиц механизированной техники – будь то бронетранспортеры или танки – Россия теперь действует в ином масштабе, чем раньше.

Потрясающе думать о том, что великая ядерная держава потеряла 20 000 единиц механизированной техники в ходе этой войны. И она потеряла их потому, что Украина все это уничтожила.

Теперь Украина стремится уничтожить их преимущество в ракетах. И если это произойдет, мы будем говорить о том, что у России заканчиваются варианты на поле боя.

Саммит НАТО в Анкаре и будущее финансовой поддержки

И еще одна важная тема – саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля. Это ключевая дата, которая нас ждет. Обсуждается военная помощь в размере 70 миллиардов долларов в год без участия США. Политические обозреватели пишут, что Украина станет главным источником споров.

Одной из главных причин, почему это вызывает споры, является то, что Россия делает все возможное, чтобы затянуть, затянуть и еще раз затянуть либо принятие военного плана, либо, особенно, переговоры о вступлении в ЕС. Россия уделяет большое внимание этим переговорам с ЕС.

И это то, что мы сейчас наблюдаем со стороны Венгрии и Польши, но другие страны также подключатся к этому процессу, учитывая активное участие России в попытках дестабилизировать правительства Болгарии, Румынии, Молдовы и других стран. Речь идет о получении голосов, которые заблокировали бы либо решение о вступлении, либо переговоры в НАТО.

И это очень серьезный вопрос, потому что мы можем думать о крупных странах – скажем, если АдГ победит в Германии или если сменится правительство во Франции. И, конечно, все скажут: "О, теперь у нас очень серьезные перемены в Европе". Но Путину не обязательно стремиться к крупной победе в этих крупных странах.

Он может сосредоточиться на меньших странах и прибегнуть к своим манипуляциям. И это действительно вопрос о том, что произойдет в Анкаре.

Именно поэтому мы видим такое активное дипломатическое взаимодействие Украины с этими странами прямо сейчас, перед саммитом в Анкаре, а также со стороны коалиции партнеров Украины, которые ведут переговоры со странами, которые потенциально могут что-то заблокировать.

Каковы камни преткновения? Что может сделать Западная Европа, чтобы изменить мнение некоторых из этих стран, или что может сделать Восточная Европа, чтобы изменить мнение некоторых западных стран, с тем чтобы убедиться, что не будет никаких препятствий, когда они прибудут в Анкару?

Интервью было опубликовано на английском языке, сайт "24 Канала" перевел его на украинский. Текст интервью был сокращен и отредактирован для лучшего понимания аудиторией.