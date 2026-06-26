Про це повідомляє Bloomberg.

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Зауважимо, випробування відбулося вперше за межами бойових дій російсько-української війни.

Безпілотники Magura V5, які перебувають на озброєнні українських сил, неодноразово успішно атакували кораблі Чорноморського флоту Росії.

За словами Олега Рогинського, генерального директора компанії Uforce, яка виробляє ці дрони, Magura V5 знищили близько десяти російських військових суден.

Водночас Рогинський поділився подробицями потенційної співпраці із країнами Індо-Тихоокеанського регіону та анонсував будівництво щонайменше двох виробничих потужностей у регіоні.

Bloomberg пише, що до 2030 року в Індо-Тихоокеанському регіоні можуть бути розгорнуті тисячі невеликих морських дронів.

Що відомо про Magura V5?

Виробництвом цих морських дронів займається компанія Uforce, яка базується у Лондоні. Окрім морських безпілотників вона також виготовляє дрони наземного та повітряного спрямування. За даними ЗМІ, розробки Uforce виконали понад 150 тисяч місій у російсько-українській війні.

В ГУР повідомляли, за допомогою дронів Magura V5 українські розвідники знищили російський ракетний катер "Ивановец" і великий десантний корабель "Цезарь Куников".

У грудні 2024 року ГУР здійснило перше у світі збиття повітряної цілі за допомогою морського дрона Magura V5 – йдеться про російський гелікоптер Мі-8.