Про це повідомляє Bloomberg.
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Зауважимо, випробування відбулося вперше за межами бойових дій російсько-української війни.
Безпілотники Magura V5, які перебувають на озброєнні українських сил, неодноразово успішно атакували кораблі Чорноморського флоту Росії.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
За словами Олега Рогинського, генерального директора компанії Uforce, яка виробляє ці дрони, Magura V5 знищили близько десяти російських військових суден.
Водночас Рогинський поділився подробицями потенційної співпраці із країнами Індо-Тихоокеанського регіону та анонсував будівництво щонайменше двох виробничих потужностей у регіоні.
Bloomberg пише, що до 2030 року в Індо-Тихоокеанському регіоні можуть бути розгорнуті тисячі невеликих морських дронів.
Що відомо про Magura V5?
Виробництвом цих морських дронів займається компанія Uforce, яка базується у Лондоні. Окрім морських безпілотників вона також виготовляє дрони наземного та повітряного спрямування. За даними ЗМІ, розробки Uforce виконали понад 150 тисяч місій у російсько-українській війні.
В ГУР повідомляли, за допомогою дронів Magura V5 українські розвідники знищили російський ракетний катер "Ивановец" і великий десантний корабель "Цезарь Куников".
У грудні 2024 року ГУР здійснило перше у світі збиття повітряної цілі за допомогою морського дрона Magura V5 – йдеться про російський гелікоптер Мі-8.