Об этом сообщает Bloomberg.

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Отметим, что испытание состоялось впервые за пределами зоны боевых действий российско-украинской войны.

Беспилотники Magura V5, находящиеся на вооружении украинских сил, неоднократно успешно атаковали корабли Черноморского флота России.

По словам Олега Рогинского, генерального директора компании Uforce, производящей эти дроны, Magura V5 уничтожили около десяти российских военных судов.

В то же время Рогинский поделился подробностями потенциального сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона и анонсировал строительство как минимум двух производственных мощностей в регионе.

Bloomberg пишет, что к 2030 году в Индо-Тихоокеанском регионе могут быть развернуты тысячи небольших морских дронов.

Что известно о Magura V5?

Производством этих морских дронов занимается компания Uforce, базирующаяся в Лондоне. Помимо морских беспилотников она также производит наземные и воздушные дроны. По данным СМИ, разработки Uforce выполнили более 150 тысяч миссий в российско-украинской войне.

В ГУР сообщали, что с помощью дронов Magura V5 украинские разведчики уничтожили российский ракетный катер "Ивановец" и большой десантный корабль "Цезарь Куников".

В декабре 2024 года ГУР осуществило первый в мире сбитый воздушной цели с помощью морского дрона Magura V5 – речь идет о российском вертолете Ми-8.