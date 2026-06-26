Об этом сообщает Bloomberg.
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Отметим, что испытание состоялось впервые за пределами зоны боевых действий российско-украинской войны.
Беспилотники Magura V5, находящиеся на вооружении украинских сил, неоднократно успешно атаковали корабли Черноморского флота России.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
По словам Олега Рогинского, генерального директора компании Uforce, производящей эти дроны, Magura V5 уничтожили около десяти российских военных судов.
В то же время Рогинский поделился подробностями потенциального сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона и анонсировал строительство как минимум двух производственных мощностей в регионе.
Bloomberg пишет, что к 2030 году в Индо-Тихоокеанском регионе могут быть развернуты тысячи небольших морских дронов.
Что известно о Magura V5?
Производством этих морских дронов занимается компания Uforce, базирующаяся в Лондоне. Помимо морских беспилотников она также производит наземные и воздушные дроны. По данным СМИ, разработки Uforce выполнили более 150 тысяч миссий в российско-украинской войне.
В ГУР сообщали, что с помощью дронов Magura V5 украинские разведчики уничтожили российский ракетный катер "Ивановец" и большой десантный корабль "Цезарь Куников".
В декабре 2024 года ГУР осуществило первый в мире сбитый воздушной цели с помощью морского дрона Magura V5 – речь идет о российском вертолете Ми-8.