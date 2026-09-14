У Польщі показали ручний перехоплювач MAKO X1 для боротьби із "Шахедами"

Польські компанії WZL-2 та Blackfish представили на міжнародній виставці MSPO 2026 нову ручну протидронову систему MAKO X1, яку розробники позиціонують як засіб боротьби з ударними безпілотниками типу Shahed та "Герань".

Про це повідомляє Мілітарний, кореспондент якого побував на виставці у Польщі. Комплекс використовує одноразовий дрон-перехоплювач, а його роботу забезпечує програмне забезпечення компанії Blackfish.

Перехоплювач розганяється до 400 км/год

За заявленими характеристиками, MAKO X1 здатний розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину та працювати на відстані до 10 кілометрів. Практична стеля перехоплювача становить до 4 кілометрів, а максимальна злітна маса дрона не перевищує 3 кілограми.

У повітрі апарат може перебувати близько 10 хвилин, чого, за задумом розробників, має бути достатньо для перехоплення безпілотників, які становлять загрозу підрозділам на землі.

MAKO X1 при цьому – це не класична зенітна ракета. Це одноразовий дрон-перехоплювач, який може працювати як у кінетичній конфігурації, так і з бойовою частиною. Саме такий підхід розробники розглядають як дешевшу та маневренішу альтернативу традиційним керованим ракетам.

Подібний напрям активно розвивається і в Україні, де дрони-перехоплювачі вже стали окремим класом засобів протиповітряної оборони. Мілітарі 24 раніше розповідав, чим такі безпілотники відрізняються від звичайних БпЛАта чому саме цей формат стає дедалі важливішим для боротьби з масованими атаками.

Система розрахована на одного військового

Однією з головних особливостей MAKO X1 є простота розгортання. Комплекс обслуговує один військовослужбовець, який має у своєму розпорядженні пускову установку з одним перехоплювачем.

Попереднє виявлення цілі, за даними розробників, здійснюється винятково за допомогою оптичного каналу. Після цього програмне забезпечення Blackfish забезпечує функції, необхідні для перехоплення.

При цьому виробники заявляють про можливість автономного наведення на ціль. Також перехоплювач має бути стійким до засобів радіоелектронної боротьби на фінальній ділянці атаки.

Саме поєднання оптичного виявлення, автономного наведення та високої швидкості має дозволити MAKO X1 працювати навіть у ситуаціях, коли традиційні засоби протидії безпілотникам можуть мати обмеження.

MAKO X1 створювали для сухопутних військ

Розробники орієнтують систему передусім на підрозділи сухопутних військ і сил спеціальних операцій, яким потрібен мобільний засіб боротьби з безпілотниками без складної інфраструктури.

На виставці MSPO 2026 MAKO X1 показали саме як компактний комплекс, який можна використовувати без залучення великого розрахунку або окремої бойової машини. Водночас із доступної інформації поки не зрозуміло, чи проходила система повний цикл військових випробувань і чи йдеться вже про серійний комплекс.

Поява таких систем закономірна на тлі того, як дрони змінюють сучасне поле бою. Мілітарі 24 уже писав про українські ракети-перехоплювачі, які розробляють для боротьби із "Шахедами", а також про те, що Україна паралельно випробовує різні класи безпілотних перехоплювачів.

MAKO X1 показує, що цей підхід виходить далеко за межі українського оборонно-промислового комплексу. Європейські виробники також шукають спосіб протидіяти масовим атакам дешевшими системами, де вартість одного перехоплення має бути значно нижчою, ніж у випадку використання традиційних зенітних ракет.

Водночас заявлені характеристики MAKO X1 поки варто сприймати саме як дані виробників. Реальна ефективність системи проти "Шахедів", її стійкість до РЕБ та можливості автономного наведення мають бути підтверджені випробуваннями та практичним застосуванням.