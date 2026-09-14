Об этом сообщает "Милитарный", корреспондент которого побывал на выставке в Польше. Комплекс использует одноразовый дрон-перехватчик, а его работу обеспечивает программное обеспечение компании Blackfish.

Перехватчик разгоняется до 400 км/ч

По заявленным характеристикам, MAKO X1 способен развивать скорость до 400 километров в час и работать на расстоянии до 10 километров. Практическая высота полета перехватчика составляет до 4 километров, а максимальная взлетная масса дрона не превышает 3 килограмма.

В воздухе аппарат может находиться около 10 минут, что, по замыслу разработчиков, должно быть достаточно для перехвата беспилотников, представляющих угрозу подразделениям на земле.

MAKO X1 при этом – это не классическая зенитная ракета. Это одноразовый дрон-перехватчик, который может работать как в кинетической конфигурации, так и с боевой частью. Именно такой подход разработчики рассматривают как более дешевую и маневренную альтернативу традиционным управляемым ракетам.

Подобное направление активно развивается и в Украине, где дроны-перехватчики уже стали отдельным классом средств противовоздушной обороны. "Милитари 24" ранее рассказывал, чем такие беспилотники отличаются от обычных БПЛА и почему именно этот формат становится все более важным для борьбы с массированными атаками.

Система рассчитана на одного военнослужащего

Одной из главных особенностей MAKO X1 является простота развертывания. Комплекс обслуживает один военнослужащий, имеющий в своем распоряжении пусковую установку с одним перехватчиком.

Предварительное обнаружение цели, по данным разработчиков, осуществляется исключительно с помощью оптического канала. После этого программное обеспечение Blackfish обеспечивает функции, необходимые для перехвата.

При этом производители заявляют о возможности автономного наведения на цель. Также перехватчик должен быть устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы на заключительном этапе атаки.

Именно сочетание оптического обнаружения, автономного наведения и высокой скорости должно позволить MAKO X1 работать даже в ситуациях, когда традиционные средства противодействия беспилотникам могут иметь ограничения.

MAKO X1 создавали для сухопутных войск

Разработчики ориентируют систему в первую очередь на подразделения сухопутных войск и сил специальных операций, которым требуется мобильное средство борьбы с беспилотниками без сложной инфраструктуры.

На выставке MSPO 2026 MAKO X1 продемонстрировали именно как компактный комплекс, который можно использовать без привлечения большого расчета или отдельной боевой машины. В то же время из доступной информации пока неясно, прошла ли система полный цикл военных испытаний и идет ли речь уже о серийном комплексе.

Появление таких систем закономерно на фоне того, как дроны меняют современное поле боя. "Милитари 24" уже писал об украинских ракетах-перехватчиках, которые разрабатываются для борьбы с "Шахедами", а также о том, что Украина параллельно испытывает различные классы беспилотных перехватчиков.

MAKO X1 показывает, что этот подход выходит далеко за пределы украинского оборонно-промышленного комплекса. Европейские производители также ищут способ противодействовать массовым атакам с помощью более дешевых систем, где стоимость одного перехвата должна быть значительно ниже, чем при использовании традиционных зенитных ракет.

В то же время заявленные характеристики MAKO X1 пока следует воспринимать именно как данные производителей. Реальная эффективность системы против "Шахедов", ее устойчивость к РЭБ и возможности автономного наведения должны быть подтверждены испытаниями и практическим применением.