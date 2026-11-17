Українські розробники разом із військовою розвідкою створили Miss Kraken, систему штучного інтелекту для планування бойових операцій та управління безпілотниками. Вона аналізує інформацію з різних джерел, розраховує маршрути й дозволяє відпрацьовувати місії у тривимірному середовищі. Німецькі журналісти побували в командному центрі розробників у Києві.

Українська система штучного інтелекту Miss Kraken, створена компанією MAC HUB у співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони, може змінити підхід до управління безпілотниками. Про це повідомляє німецьке видання Welt, журналіст якого Альфред Гакенсбергер відвідав командний центр у Києві.

За словами творців, Miss Kraken здатна координувати роботу великої кількості безпілотників, аналізувати обстановку та готувати операції за лічені секунди. Над технологією працювали близько двох років.

Хто така Miss Kraken і чому вона має вісім рук

Розробники придумали для своєї системи незвичайний образ. Miss Kraken зображують як кіборга з вісьмома щупальцями восьминога, який одночасно контролює безліч процесів.

Вона має й власну легенду: за вигаданою історією, колись Miss Kraken була українською військовослужбовицею, яка загинула під час боїв за Маріуполь, а згодом її свідомість нібито перенесли в цифровий світ. Це художній образ програмного забезпечення, а не реальна історія перенесення людської свідомості в комп'ютер.

За персонажем стоїть система MAC Mission Control, яку MAC HUB розвиває разом із військовими розвідниками. Miss Kraken стала її інтелектуальним асистентом, який працює з великими масивами інформації та допомагає в управлінні операціями. За описом розробників, із нею можна взаємодіяти звичайною мовою, ставити завдання й отримувати аналітичні відповіді.

Як штучний інтелект планує бойову операцію

У командному центрі MAC HUB журналістам Welt показали, як Miss Kraken допомагає готувати місії. Спочатку система збирає доступні дані про район операції: карти, географічні координати, зображення з камер та інформацію від розвідувальних засобів. На основі цих відомостей вона формує цифрову модель місцевості з маршрутом, цілями та можливими перешкодами.

Далі ШІ прораховує сценарії виконання завдання з урахуванням характеристик платформ, місцевості та ризиків. За словами розробників, розрахунки можуть тривати секунди. Місію можна заздалегідь відпрацювати в симуляторі, перевірити маршрут і змінити параметри без реального запуску дрона.

Схожі принципи поступово запроваджуються в українській армії. Мілітарі 24 раніше писав про інтеграцію ШІ в системи військового командування, щоб прискорювати аналіз бойової обстановки та моделювання сценаріїв.

Чи справді система може керувати тисячами дронів

Розробники бачать Miss Kraken платформою для одночасної координації великої кількості повітряних, наземних і морських роботів. Розвідувальні апарати можуть збирати інформацію, ударні дрони виконувати призначені місії, а інші платформи забезпечувати спостереження чи зв'язок. Програмне забезпечення має пов'язувати ці процеси та враховувати зміни обстановки.

Однак заявлена можливість управляти тисячами дронів не означає, що розробники вже продемонстрували бойову операцію такого масштабу. У публікації Welt немає незалежно підтверджених результатів випробування системи з тисячами активних безпілотників.

В Україні вже є інші розробки для автоматизованої координації дронів. Зокрема, Мілітарі 24 розповідав про платформу Swarmer, яка дозволяє оператору працювати з групою узгоджено діючих безпілотників. Але масштабне управління в реальному бою вимагає не лише алгоритмів, а й сумісності платформ, надійного зв'язку та здатності реагувати на втрату апаратів.

Як працює Miss Kraken після втрати зв'язку

Перед запуском система може підготувати маршрут та параметри місії. За твердженням розробників, це допомагає окремим платформам виконувати заздалегідь визначені дії навіть без постійного інтернет-з'єднання, що особливо актуально під час роботи засобів РЕБ.

Як повідомляє видання "Оборонка" з посиланням на MAC HUB, асистент здатний аналізувати розвіддані, розпізнавати цілі та будувати маршрути. У компанії також заявляють про перші результати бойового застосування, не наводячи відкритої статистики.

Продовження місії за відсутності зв'язку не обов'язково означає, що ШІ самостійно вирішує, які цілі уражати. Конкретні обмеження автоматичного застосування зброї публічно не деталізували.

Чи можна захопити або зламати Miss Kraken

Платформа працює з чутливою інформацією: координатами, маршрутами та розвідувальними даними. Тому важливий захист як від дистанційних атак, так і від доступу до обладнання у випадку його захоплення.

Welt описує захищений компонент Blackbox, який бере участь у роботі з оперативною інформацією. Однак повну архітектуру захисту розробники не оприлюднили, тож незалежно оцінити її стійкість до кібератак неможливо.

Інша проблема — якість вхідних даних. Помилкова координата або неправильно розпізнана техніка може вплинути на подальше планування. Через це швидкий ШІ-аналіз не скасовує необхідності перевіряти критично важливі відомості.

Чим Miss Kraken відрізняється від інших військових ШІ

Особливість Miss Kraken полягає у спробі об'єднати планування операцій, аналіз розвідданих і координацію безпілотників у одному середовищі. Окремі ШІ-рішення зазвичай зосереджуються на розпізнаванні цілей, навігації, аналізі відео або допомозі одному оператору.

Подібні підходи розвивають і європейські оборонні компанії. Мілітарі 24 раніше аналізував використання військового ШІ в Україні та інтерес західних армій до українського досвіду. Але системи різних виробників мають різне призначення, тому їх не варто ототожнювати.

MAC HUB заявляє, що розробляла платформу безпосередньо з військовими та вдосконалює її за результатами практичної роботи. Водночас відкритих даних про кількість підрозділів, масштаб операцій і результати незалежних випробувань Miss Kraken немає. Найамбітніші можливості системи, зокрема координація тисяч безпілотників, іще потребують публічного підтвердження.