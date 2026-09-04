Німеччина почала масове виробництво 5000 дронів для України: що відомо про нову зброю

Німеччина почала серійне виробництво понад 5000 ударних безпілотників для України, причому перші апарати вже зійшли з виробничої лінії поблизу Мюнхена. Проєкт реалізують німецько-американська Auterion та українська Airlogix, які лише на початку 2026 року створили спільне підприємство для масштабування безпілотних технологій.

Про початок виробництва 3 вересня повідомили Auterion та Airlogix, передає німецьке DW. За даними галузевих джерел, контракт німецького уряду оцінюється приблизно у 300 мільйонів євро, а повністю виконати його планують до середини 2027 року. Водночас окремі деталі програми та точні характеристики всіх дронів компанії не розкривають.

Біля Мюнхена вже з'явилася виробнича лінія

Ця історія цікава не лише кількістю дронів, а й швидкістю, з якою спільному підприємству вдалося перейти від задуму до реального виробництва. Auterion та Airlogix створили спільне підприємство у лютому 2026 року, а вже у вересні повідомили про перші готові апарати та початок серійного випуску.

Основне виробництво розгорнули у районі Мюнхена, однак це буде не єдиний майданчик. Ще одне підприємство планують відкрити у східній частині Німеччини, щоб надалі збільшити виробничі можливості.

Для Німеччини це також важливий крок, оскільки країна поступово нарощує власні потужності з виробництва безпілотних систем, а Україна стає одним із головних джерел практичного досвіду їх застосування.

Подібна модель уже виходить за межі однієї країни. Мілітарі 24 раніше розповідав, як українські дрони Airlogix планують виробляти у Фінляндії, де місцеві підприємства мають масштабувати виробництво за українськими технологіями.

У програмі щонайменше два типи дронів

За даними німецьких та галузевих джерел, замовлення охоплює два різні класи безпілотників. Один із них має середню дальність польоту, тоді як інший розрахований на значно більшу дальність, яка може сягати до 1500 кілометрів.

В окремих повідомленнях галузевих медіа ці системи називають Anubis та Seth X. Саме така пара фігурує у матеріалах про нове виробництво Auterion-Airlogix. Anubis описують як важчий ударний безпілотник, а Seth X - як систему середньої дальності.

При цьому повний пакет характеристик замовлених дронів офіційно не розкривається, тому їхні можливості варто оцінювати обережно.

Раніше Мілітарі 24 уже писав про українські дрони Anubis зі штучним інтелектом, які показували на фронті та пов'язували зі спільним підприємством Auterion Airlogix Joint Venture GmbH. У тому матеріалі наголошувалося на високій автономності системи та можливості продовжувати орієнтування без GPS за допомогою візуальної навігації.

Штучний інтелект має допомагати дронам в умовах РЕБ

Окрему увагу в новій програмі приділяють програмному забезпеченню.

Auterion відповідає за програмну частину, включно з операційною системою, тоді як Airlogix забезпечує апаратну складову. За словами представників компаній, використання штучного інтелекту має дозволяти безпілотникам виконувати поставлене завдання навіть за умов роботи російських засобів радіоелектронної боротьби.

Важливо розуміти, що штучний інтелект у таких системах не обов'язково означає повністю автономну бойову машину, яка самостійно приймає всі рішення. Йдеться про використання алгоритмів для навігації, роботи із сенсорами та продовження виконання завдання у ситуаціях, коли традиційні канали управління можуть бути обмежені.

Для України це давно стало одним із центральних напрямів розвитку безпілотників. Як Мілітарі 24 писав про розвиток українських систем із ШІ, алгоритми дедалі активніше використовують для аналізу зображень, навігації, виявлення цілей та автоматизації окремих елементів польоту.

Тепер ці напрацювання переходять у європейське серійне виробництво.

Німеччина фактично масштабує український бойовий досвід

У цьому й полягає одна з найважливіших особливостей нового контракту. Україна залишається місцем, де такі безпілотні системи проходять реальну перевірку в умовах війни, а європейські компанії намагаються перенести отриманий досвід у власне виробництво.

Для Airlogix це особливо показово. Компанія має українське походження, а її технології тепер масштабують одразу в кількох європейських країнах.

По суті, відбувається нова модель оборонної кооперації, коли розробка та бойовий досвід формуються в Україні, а масштабне виробництво частково переноситься до держав-партнерів.

Схожий підхід можна побачити і в інших напрямах. Мілітарі 24 розповідав про запуск спільного виробництва українських дронів у Фінляндії, де європейська виробнича база має доповнювати українські технології.

5000 дронів за 300 мільйонів євро

За даними dpa та галузевих джерел, німецький контракт оцінюється приблизно у 300 мільйонів євро. Якщо розглядати лише співвідношення цієї суми та загальної кількості систем, середня вартість замовлення становить близько 60 тисяч євро за одиницю, хоча це лише умовний розрахунок і не означає фактичну ціну кожного конкретного дрона, оскільки контракт включає виробництво, технологічну інфраструктуру та інші складові.

Саме масштаб замовлення тут є принциповим. Йдеться не про десятки експериментальних апаратів і навіть не про сотні систем, а про тисячі безпілотників, які повинні виготовлятися серійно.

Для України це означає значне збільшення потенційного потоку техніки, а для Німеччини - створення виробничого ланцюжка, який можна буде використовувати й надалі.

У Auterion уже говорять про очікування нових замовлень та довгострокової співпраці.

У Німеччині будують не просто завод для одного контракту

Значення цієї програми виходить далеко за межі нинішніх 5000 дронів. Берлін дедалі активніше підтримує розвиток власної оборонної промисловості, а війна Росії проти України показала європейським державам, наскільки важливо мати можливість швидко виробляти велику кількість безпілотних систем.

Тому виробнича лінія Auterion-Airlogix може стати своєрідною базою для подальшого масштабування.

Це особливо важливо на тлі того, що безпілотники поступово перестають бути допоміжним засобом і стають одним із центральних компонентів сучасної війни. Україна вже використовує їх не лише для розвідки, а й для перехоплення повітряних цілей, ударів по логістиці та ураження об'єктів на великій відстані.

Мілітарі 24 раніше розповідав, як українські дрони-перехоплювачі почали самостійно збивати російські "Шахеди", а тепер подібні технологічні підходи дедалі активніше інтегруються і в європейські програми.

Перші дрони вже готові, але основний обсяг попереду

Наразі відомо, що перші безпілотники вже виготовлені, однак основний обсяг замовлення ще належить виконати. За планом, весь німецький контракт має бути реалізований до середини 2027 року.

Важливо, що спільне підприємство ще дуже молоде. Воно було створене лише у лютому, а вже через кілька місяців запустило серійне виробництво. Для оборонної промисловості це надзвичайно швидкий темп.

І, можливо, саме в цьому полягає головний результат нинішньої програми. Німеччина не просто купує готові українські дрони, а створює власну виробничу спроможність, використовуючи українські технології та бойовий досвід.

Для України це означає додаткове джерело безпілотних систем, а для Європи - ще один крок до здатності самостійно виробляти технологічну зброю у великих кількостях.

У війні, де перевагу дедалі частіше отримує той, хто здатен швидше масштабувати перевірені технології, саме серійне виробництво може виявитися не менш важливим, ніж сама конструкція дрона.