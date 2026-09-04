О начале производства 3 сентября сообщили компании Auterion и Airlogix, передает немецкое агентство DW. По данным отраслевых источников, контракт с немецким правительством оценивается примерно в 300 миллионов евро, а полностью выполнить его планируют к середине 2027 года. При этом отдельные детали программы и точные характеристики всех дронов компания не раскрывает.

Возле Мюнхена уже появилась производственная линия

Эта история интересна не только количеством дронов, но и скоростью, с которой совместному предприятию удалось перейти от замысла к реальному производству. Auterion и Airlogix создали совместное предприятие в феврале 2026 года, а уже в сентябре сообщили о первых готовых аппаратах и начале серийного выпуска.

Основное производство развернули в районе Мюнхена, однако это будет не единственная площадка. Еще одно предприятие планируют открыть в восточной части Германии, чтобы в дальнейшем увеличить производственные возможности.

Для Германии это также важный шаг, поскольку страна постепенно наращивает собственные мощности по производству беспилотных систем, а Украина становится одним из главных источников практического опыта их применения.

Подобная модель уже выходит за пределы одной страны. "Милитари 24" ранее рассказывал, как украинские дроны Airlogix планируют производить в Финляндии, где местные предприятия должны масштабировать производство по украинским технологиям.

В программе – как минимум два типа дронов

По данным немецких и отраслевых источников, заказ охватывает два разных класса беспилотников. Один из них имеет среднюю дальность полета, тогда как другой рассчитан на значительно большую дальность, которая может достигать 1500 километров.

В отдельных сообщениях отраслевых СМИ эти системы называют Anubis и Seth X. Именно такая пара фигурирует в материалах о новом производстве Auterion-Airlogix. Anubis описывают как более тяжелый ударный беспилотник, а Seth X – как систему средней дальности.

При этом полный набор характеристик заказанных дронов официально не раскрывается, поэтому их возможности следует оценивать с осторожностью.

Ранее "Милитари 24" уже писал об украинских дронах Anubis с искусственным интеллектом, которые демонстрировались на фронте и связывались с совместным предприятием Auterion Airlogix Joint Venture GmbH. В том материале отмечалась высокая автономность системы и возможность продолжать ориентирование без GPS с помощью визуальной навигации.

Искусственный интеллект должен помогать дронам в условиях РЭБ

Особое внимание в новой программе уделяется программному обеспечению.

Auterion отвечает за программную часть, включая операционную систему, тогда как Airlogix обеспечивает аппаратную составляющую. По словам представителей компаний, использование искусственного интеллекта должно позволять беспилотникам выполнять поставленные задачи даже в условиях действия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Важно понимать, что искусственный интеллект в таких системах не обязательно означает полностью автономную боевую машину, которая самостоятельно принимает все решения. Речь идет об использовании алгоритмов для навигации, работы с датчиками и продолжения выполнения задачи в ситуациях, когда традиционные каналы управления могут быть ограничены.

Для Украины это давно стало одним из центральных направлений развития беспилотников. Как писал "Милитари 24" о развитии украинских систем с ИИ, алгоритмы все активнее используются для анализа изображений, навигации, обнаружения целей и автоматизации отдельных элементов полета.

Теперь эти наработки переходят в европейское серийное производство.

Германия фактически масштабирует украинский боевой опыт

В этом и заключается одна из важнейших особенностей нового контракта. Украина остается местом, где такие беспилотные системы проходят реальную проверку в условиях войны, а европейские компании пытаются перенести полученный опыт в собственное производство.

Для Airlogix это особенно показательно. Компания имеет украинское происхождение, а ее технологии теперь масштабируются сразу в нескольких европейских странах.

По сути, формируется новая модель оборонной кооперации, когда разработка и боевой опыт формируются в Украине, а масштабное производство частично переносится в страны-партнеры.

Подобный подход можно наблюдать и в других направлениях. "Милитари 24" рассказывал о запуске совместного производства украинских дронов в Финляндии, где европейская производственная база должна дополнять украинские технологии.

5000 дронов за 300 миллионов евро

По данным dpa и отраслевых источников, немецкий контракт оценивается примерно в 300 миллионов евро. Если рассматривать только соотношение этой суммы и общего количества систем, средняя стоимость заказа составляет около 60 тысяч евро за единицу, хотя это лишь условный расчет и не означает фактическую цену каждого конкретного дрона, поскольку контракт включает производство, технологическую инфраструктуру и другие составляющие.

Именно масштаб заказа здесь имеет принципиальное значение. Речь идет не о десятках экспериментальных аппаратов и даже не о сотнях систем, а о тысячах беспилотников, которые должны производиться серийно.

Для Украины это означает значительное увеличение потенциального потока техники, а для Германии – создание производственной цепочки, которую можно будет использовать и в дальнейшем.

В Auterion уже говорят об ожидании новых заказов и долгосрочном сотрудничестве.

В Германии строят не просто завод для одного контракта

Значение этой программы выходит далеко за пределы нынешних 5000 дронов. Берлин все активнее поддерживает развитие собственной оборонной промышленности, а война России против Украины показала европейским государствам, насколько важно иметь возможность быстро производить большой объем беспилотных систем.

Поэтому производственная линия Auterion-Airlogix может стать своеобразной базой для дальнейшего масштабирования.

Это особенно важно на фоне того, что беспилотники постепенно перестают быть вспомогательным средством и становятся одним из центральных компонентов современной войны. Украина уже использует их не только для разведки, но и для перехвата воздушных целей, нанесения ударов по логистике и поражения объектов на большом расстоянии.

"Милитари 24" ранее рассказывал, как украинские дроны-перехватчики начали самостоятельно сбивать российские "Шахеды", а теперь подобные технологические подходы все активнее интегрируются и в европейские программы.

Первые дроны уже готовы, но основной объем еще впереди

На данный момент известно, что первые беспилотники уже изготовлены, однако основной объем заказа еще предстоит выполнить. По плану, весь немецкий контракт должен быть реализован к середине 2027 года.

Важно, что совместное предприятие еще очень молодое. Оно было создано лишь в феврале, а уже через несколько месяцев запустило серийное производство. Для оборонной промышленности это чрезвычайно быстрый темп.

И, возможно, именно в этом заключается главный результат нынешней программы. Германия не просто закупает готовые украинские дроны, а создает собственный производственный потенциал, используя украинские технологии и боевой опыт.

Для Украины это означает дополнительный источник беспилотных систем, а для Европы – еще один шаг к способности самостоятельно производить высокотехнологичное оружие в больших количествах.

В войне, где преимущество все чаще получает тот, кто способен быстрее масштабировать проверенные технологии, именно серийное производство может оказаться не менее важным, чем сама конструкция дрона.