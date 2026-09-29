Нові українські перехоплювачі уже збивають російські реактивні дрони, – РНБО

За останній місяць Київ перебував під загрозою повітряних атак понад 260 годин. Через постійні нальоти російських реактивних БпЛА українські сили вже випробовують і застосовують на практиці новітні вітчизняні перехоплювачі.

Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко.

Українські перехоплювачі проти реактивних БпЛА

За словами посадовця, під час останнього засідання Ставки Верховного Головнокомандувача детально опрацювали питання розробки, випробувань, виробництва та постачання вітчизняних засобів для протидії швидкісним повітряним цілям.

Нові українські перехоплювачі вже проходять активні випробування, а частина бойових груп використовує їх на практиці. Разом із виробниками працюємо над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва,

– наголосив Клименко.

Він додав, що у межах РНБО координується робота державних інституцій, військових та виробників – від технологічних рішень до постачання на фронт. Паралельно Україна працює з міжнародними партнерами над новими пакетами ППО та посиленням санкційного тиску, щоб обмежити спроможність Росії виготовляти нові засоби терору.

Посадовець підкреслив, що нальоти російських реактивних безпілотників стали новим викликом для протиповітряної оборони, який вимагає швидких рішень.

Так, з 27 серпня у столиці зафіксували 235 повітряних тривог загальною тривалістю 261 година – понад 10 діб безперервної загрози.

Нагадаємо, що у ніч на 29 вересня був черговий обстріл Києва. Росіяни вдарили балістичними ракетами та БпЛА. На жаль, були влучання у кількох районах.