Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко.

Украинские перехватчики против реактивных БПЛА

По словам чиновника, во время последнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего были подробно рассмотрены вопросы разработки, испытаний, производства и поставок отечественных средств противодействия скоростным воздушным целям.

Новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания, а часть боевых групп использует их на практике. Вместе с производителями мы работаем над повышением их эффективности и переходом к массовому производству,

– подчеркнул Клименко.

Он добавил, что в рамках СНБО координируется работа государственных институтов, военных и производителей – от технологических решений до поставок на фронт. Параллельно Украина работает с международными партнерами над новыми пакетами ПВО и усилением санкционного давления, чтобы ограничить способность России производить новые средства террора.

Чиновник подчеркнул, что налеты российских реактивных беспилотников стали новым вызовом для противовоздушной обороны, требующим быстрых решений.

Так, с 27 августа в столице зафиксировали 235 воздушных тревог общей продолжительностью 261 час – более 10 суток непрерывной угрозы.

Напомним, что в ночь на 29 сентября произошел очередной обстрел Киева. Россияне нанесли удары баллистическими ракетами и БПЛА. К сожалению, были попадания в нескольких районах.