Українські дрони знищили російський Су-24М на аеродромі "Саки"

Бойові водолази Центру спеціального призначення НГУ "Омега" заявили про успішне ураження російського фронтового бомбардувальника Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму. За даними підрозділу, літак був знищений під час підготовки до бойового вильоту.

Про результати операції повідомив Центр спеціального призначення НГУ "Омега". За інформацією підрозділу, після виявлення цілі українські військові спланували атаку, а удар завдали безпілотниками в момент, коли літак готувався до виконання бойового завдання.

Літак атакували двома безпілотниками

За даними "Омеги", перший безпілотник уразив носову частину Су-24М. Другий удар припав у район паливних баків, що, як стверджують у підрозділі, призвело до остаточного знищення літака.

У повідомленні зазначається, що операцію виконали бойові водолази Центру спеціального призначення, які спеціалізуються на виконанні завдань у тилу противника.

Дальність українських ударів зростає

У "Омезі" зазначають, що удар по аеродрому став ще одним прикладом застосування українських безпілотних систем на значній оперативній глибині.

Останніми місяцями українські підрозділи дедалі частіше завдають ударів по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму та в глибокому тилу російських військ. Основними цілями стають аеродроми, склади боєприпасів, командні пункти, засоби протиповітряної оборони та логістична інфраструктура.

Чому Су-24М залишається важливою ціллю

Су-24М є одним з основних фронтових бомбардувальників російської авіації. Ці літаки використовуються для завдання ударів по наземних цілях, зокрема із застосуванням керованих та некерованих авіаційних боєприпасів.

Аеродром "Саки" в окупованому Криму залишається однією з ключових авіабаз російської військової авіації на півострові. Звідти регулярно виконуються бойові вильоти для підтримки операцій проти України.

Ураження літаків безпосередньо на місцях базування дозволяє зменшити можливості противника ще до початку виконання бойових завдань і водночас змушує російське командування посилювати захист власної авіаційної інфраструктури.