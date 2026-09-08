Оператори можуть керувати НРК за сотні кілометрів: СЕО DEVDROID розкрив унікальну технологію

Керувати наземним роботизованим комплексом можна далеко від лінії бойових дій, а відстань між оператором і машиною фактично не обмежується кількома десятками кілометрів. У DEVDROID уже тестували управління НРК навіть з-за кордону, хоча йшлося саме про полігонні випробування, а не бойові операції.

СЕО компанії DEVDROID Юрій Поріцький в ефірі 24 Каналу розповів, як працює система DroidBox, що підтримує кілька типів зв'язку та дозволяє керувати платформою за 500 чи навіть 1000 кілометрів. Під час тривалих місій оператор може працювати з квартири чи будинку далеко від фронту, а система автоматично знижує якість відео, якщо через зв'язок виникають затримки.

НРК можна керувати за сотні кілометрів

Система DroidBox дозволяє оператору працювати з наземним роботизованим комплексом далеко від самої машини. Вона підтримує до п'яти типів зв'язку, зокрема інтернет і радіоканали, тому керування не прив'язане до конкретної відстані від НРК.

Ми не обмежуємося якимось певним кілометражем. Можемо керувати і за 500, і за 1000 кілометрів,

– розповів Поріцький.

На великих відстанях можуть виникати затримки передачі даних: зазвичай вони становлять десятки мілісекунд, але на окремих ділянках можуть сягати однієї – двох секунд.

Якщо ми бачимо, що йдуть дуже великі затримки, система автоматично понижує якість зображення до мінімальної, щоб швидше давати картинку оператору і він міг на неї реагувати,

– пояснив СЕО DEVDROID.

Досвідчені оператори також враховують якість зв'язку під час руху НРК і за потреби зменшують швидкість, щоб мати більше часу на реакцію. Це допомагає продовжувати керування навіть на ділянках, де сигнал працює нестабільно.

Оператори можуть працювати далеко від фронту

Під час тривалих місій оператору не обов'язково перебувати біля лінії бойового зіткнення. Окремий розрахунок може доставити НРК на потрібну ділянку, підготувати його до роботи, а керування далі відбуватиметься з квартири чи будинку, де є стабільний зв'язок і нормальні умови для кількох годин роботи.

Є приклади, коли хлопці вже не знаходяться близько до ЛБЗ. Оператор розгортає наземну станцію керування, підключається до засобу, а окремий розрахунок вивозить НРК, комплектує його і дає команду. Далі він уже виконує місію,

– розповів Поріцький.

Такі завдання можуть тривати майже повний робочий день. Якщо комплекс рухається зі швидкістю близько 10 кілометрів на годину й має подолати 30 кілометрів, лише дорога в один бік займає приблизно три години, після чого потрібен час на розвантаження і повернення.

Це може бути 7 – 8 годин, коли треба просто сидіти й дивитися в монітор, керуючи НРК. Оператор має перебувати в зручному для себе місці, з їжею, туалетом, і спокійно може працювати з будь-якого житла, де йому комфортніше,

– пояснив СЕО DEVDROID.

Тривале керування потребує постійної концентрації, тому в компанії працюють і над збільшенням швидкості платформ. Це має не лише скоротити навантаження на оператора, а й зменшити час перебування самого НРК на небезпечній ділянці.

Якщо 30 кілометрів ми проїжджаємо за три години, а після збільшення швидкості – за одну, то втричі зменшуємо час, коли засіб перебуває в зоні ризику. Відповідно, менша ймовірність, що по ньому щось прилетить,

– наголосив Поріцький.

Швидкість у цьому випадку впливає не лише на темп виконання завдання, а й безпосередньо на живучість платформи та безпеку всієї операції.

Поріцький розповів про дистанційне керування НРК: дивіться відео