Генеральный директор компании DEVDROID Юрий Порицкий в эфире 24 Канала рассказал, как работает система DroidBox, которая поддерживает несколько типов связи и позволяет управлять платформой на расстоянии 500 или даже 1000 километров. Во время длительных миссий оператор может работать из квартиры или дома вдали от фронта, а система автоматически снижает качество видео, если в связи возникают задержки.

Управлять НРК можно на расстоянии сотен километров

Система DroidBox позволяет оператору работать с наземным роботизированным комплексом вдали от самой машины. Она поддерживает до пяти типов связи, в том числе интернет и радиоканалы, поэтому управление не привязано к конкретному расстоянию от НРК.

Мы не ограничиваемся каким-то определенным километражем. Можем управлять и на расстоянии 500, и на расстоянии 1000 километров,

– рассказал Порицкий.

На больших расстояниях могут возникать задержки передачи данных: обычно они составляют десятки миллисекунд, но на отдельных участках могут достигать одной–двух секунд.

Если мы видим, что возникают очень большие задержки, система автоматически понижает качество изображения до минимального, чтобы быстрее передавать картинку оператору и он мог на нее реагировать,

– пояснил генеральный директор DEVDROID.

Опытные операторы также учитывают качество связи во время движения НРК и при необходимости снижают скорость, чтобы иметь больше времени на реакцию. Это помогает продолжать управление даже на участках, где сигнал работает нестабильно.

Операторы могут работать вдали от фронта

Во время длительных миссий оператору не обязательно находиться у линии боевого столкновения. Отдельный расчет может доставить НРК на нужный участок, подготовить его к работе, а управление дальше будет осуществляться из квартиры или дома, где есть стабильная связь и нормальные условия для нескольких часов работы.

Есть примеры, когда ребята уже не находятся рядом с ЛБЗ. Оператор разворачивает наземную станцию управления, подключается к средству, а отдельный расчет вывозит НРК, комплектует его и отдает команду. Дальше он уже выполняет миссию,

– рассказал Порицкий.

Такие задания могут длиться почти полный рабочий день. Если комплекс движется со скоростью около 10 километров в час и должен преодолеть 30 километров, то только дорога в одну сторону занимает примерно три часа, после чего требуется время на разгрузку и возвращение.

Это может быть 7–8 часов, когда нужно просто сидеть и смотреть в монитор, управляя НРК. Оператор должен находиться в удобном для себя месте, с едой, туалетом, и спокойно может работать из любого жилья, где ему комфортнее,

– пояснил генеральный директор DEVDROID.

Длительное управление требует постоянной концентрации, поэтому в компании работают и над увеличением скорости платформ. Это должно не только снизить нагрузку на оператора, но и сократить время нахождения самого НРК на опасном участке.

Если 30 километров мы проезжаем за три часа, а после увеличения скорости – за один, то в три раза сокращаем время, в течение которого средство находится в зоне риска. Соответственно, меньше вероятность, что по нему что-то прилетит,

– подчеркнул Порицкий.

Скорость в данном случае влияет не только на темп выполнения задачи, но и непосредственно на выживаемость платформы и безопасность всей операции.

Порицкий рассказал о дистанционном управлении НРК: смотрите видео