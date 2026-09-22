Понад 40 тонн броні та протитанкові ракети: Польща показала нову БМП
Польський оборонний концерн PGZ представив нову важку бойову машину піхоти Niedźwiedź, або "Ведмідь". Вона отримала посилений бронезахист, потужний двигун та дистанційно керовану башту з 30-мм гарматою і протитанковими ракетами. Серійне виробництво планують розпочати у 2029 році.
Як повідомляє польське видання Onet , розробкою нової БМП займається компанія Huta Stalowa Wola, яка входить до складу Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Машину створюють із наголосом на трьох характеристиках: вогневій потужності, захисті екіпажу та мобільності.
Важка БМП Niedźwiedź. Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa
Понад 1000 кінських сил і посилена броня
Niedźwiedź належить до класу важких бойових машин піхоти. На відміну від легших БМП, які можуть самостійно долати водні перешкоди, її конструкція передбачає пріоритет бронезахисту.
Машина отримала модульне бронювання, яке дозволяє адаптувати рівень захисту до потреб військових. Для збереження мобільності настільки важкої техніки польські інженери передбачили силову установку потужністю понад 1000 кінських сил.
Раніше Auto24 повідомляв про представлення повнорозмірного демонстратора цієї машини на виставці MSPO 2026 . За оприлюдненими тоді характеристиками, маса нової БМП перевищує 40 тонн, а відмова від плавучості дозволила посилити її балістичний і протимінний захист.
Гармата, кулемет і протитанкові ракети
Основним озброєнням Niedźwiedź стане польська дистанційно керована башта ZSSW-30, яку також встановлюють на інші зразки польської бронетехніки.
До її складу входять 30-мм автоматична гармата, спарений кулемет і подвійна пускова установка протитанкових керованих ракет. Така конфігурація дозволяє застосовувати машину для вогневої підтримки піхоти та боротьби з бронетехнікою.
Башта ZSSW-30 уже використовується на польській БМП Borsuk. Уніфікація озброєння двох машин може спростити підготовку екіпажів, технічне обслуговування та постачання запасних частин.
Важка БМП Niedźwiedź. Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa
Чому Польщі потрібні дві різні БМП
Польща паралельно розвиває два напрями гусеничної бронетехніки. Легша Borsuk зберігає здатність плавати, що дає їй змогу самостійно долати водні перешкоди. Натомість важкий Niedźwiedź призначений для завдань, де пріоритетом є захист екіпажу та десанту, зокрема під час спільних дій із танковими підрозділами.
Обидві машини отримали однаковий бойовий модуль ZSSW-30, однак відрізняються конструкцією та призначенням. Зокрема, двигун Borsuk розвиває 720 кінських сил, тоді як для Niedźwiedź заявлена потужність перевищує 1000 кінських сил.
Використання спільних вузлів і систем має допомогти польській промисловості скоротити витрати на виробництво та спростити подальше обслуговування бронетехніки.
Коли Niedźwiedź надійде до війська
Поки що польські військові отримали не серійну машину, а технологічний демонстратор, представлений на виставці MSPO 2026.
Наступним етапом стане виготовлення двох повноцінних прототипів, які мають пройти комплекс випробувань. Польська Grupa Zbrojeniowa розраховує розпочати серійне виробництво Niedźwiedź у 2029 році, якщо програма випробувань завершиться успішно.