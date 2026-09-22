Как сообщает польское издание Onet, разработкой новой БМП занимается компания Huta Stalowa Wola, входящая в состав Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Машина создается с акцентом на три характеристики: огневую мощь, защиту экипажа и мобильность.

Тяжелая БМП "Niedźwiedź". Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa

Более 1000 конских сил и усиленная броня

Niedźwiedź относится к классу тяжелых боевых машин пехоты. В отличие от более легких БМП, которые могут самостоятельно преодолевать водные преграды, ее конструкция предусматривает приоритет бронезащиты.

Машина получила модульное бронирование, которое позволяет адаптировать уровень защиты к потребностям военных. Для сохранения мобильности столь тяжелой техники польские инженеры предусмотрели силовую установку мощностью более 1000 конских сил.

Ранее Auto24 сообщал о презентации полноразмерного демонстратора этой машины на выставке MSPO 2026. Согласно обнародованным тогда характеристикам, масса новой БМП превышает 40 тонн, а отказ от плавучести позволил усилить ее баллистическую и противоминную защиту.

Пушка, пулемет и противотанковые ракеты

Основным вооружением Niedźwiedź станет польская дистанционно управляемая башня ZSSW-30, которую также устанавливают на другие образцы польской бронетехники.

В ее состав входят 30-мм автоматическая пушка, спаренный пулемет и двойная пусковая установка противотанковых управляемых ракет. Такя конфигурация позволяет использовать машину для огневой поддержки пехоты и борьбы с бронетехникой.

Башня ZSSW-30 уже используется на польской БМП Borsuk. Унификация вооружения двух машин может упростить подготовку экипажей, техническое обслуживание и поставку запасных частей.