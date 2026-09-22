Как сообщает польское издание Onet, разработкой новой БМП занимается компания Huta Stalowa Wola, входящая в состав Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Машина создается с акцентом на три характеристики: огневую мощь, защиту экипажа и мобильность.
Тяжелая БМП "Niedźwiedź". Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa
Более 1000 конских сил и усиленная броня
Niedźwiedź относится к классу тяжелых боевых машин пехоты. В отличие от более легких БМП, которые могут самостоятельно преодолевать водные преграды, ее конструкция предусматривает приоритет бронезащиты.
Машина получила модульное бронирование, которое позволяет адаптировать уровень защиты к потребностям военных. Для сохранения мобильности столь тяжелой техники польские инженеры предусмотрели силовую установку мощностью более 1000 конских сил.
Ранее Auto24 сообщал о презентации полноразмерного демонстратора этой машины на выставке MSPO 2026. Согласно обнародованным тогда характеристикам, масса новой БМП превышает 40 тонн, а отказ от плавучести позволил усилить ее баллистическую и противоминную защиту.
Пушка, пулемет и противотанковые ракеты
Основным вооружением Niedźwiedź станет польская дистанционно управляемая башня ZSSW-30, которую также устанавливают на другие образцы польской бронетехники.
В ее состав входят 30-мм автоматическая пушка, спаренный пулемет и двойная пусковая установка противотанковых управляемых ракет. Такя конфигурация позволяет использовать машину для огневой поддержки пехоты и борьбы с бронетехникой.
Башня ZSSW-30 уже используется на польской БМП Borsuk. Унификация вооружения двух машин может упростить подготовку экипажей, техническое обслуживание и поставку запасных частей.
Тяжелая БМП Niedźwiedź. Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa
Почему Польше нужны две разные БМП
Польша параллельно развивает два направления гусеничной бронетехники. Более легкая Borsuk сохраняет способность плавать, что позволяет ей самостоятельно преодолевать водные преграды. В свою очередь, тяжелая "Niedźwiedź" предназначена для задач, где приоритетом является защита экипажа и десанта, в частности при совместных действиях с танковыми подразделениями.
Обе машины получили одинаковый боевой модуль ZSSW-30, однако отличаются конструкцией и назначением. В частности, двигатель Borsuk развивает 720 лошадиных сил, тогда как для Niedźwiedź заявленная мощность превышает 1000 лошадиных сил.
Использование общих узлов и систем должно помочь польской промышленности сократить затраты на производство и упростить дальнейшее обслуживание бронетехники.
Когда "Niedźwiedź" поступит на вооружение
Пока что польские военные получили не серийную машину, а технологический демонстратор, представленный на выставке MSPO 2026.
Следующим этапом станет изготовление двух полноценных прототипов, которые должны пройти комплекс испытаний. Польская Grupa Zbrojeniowa рассчитывает начать серийное производство "Нiedźwiedź" в 2029 году, если программа испытаний завершится успешно.