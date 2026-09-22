Як повідомляє польське видання Onet , розробкою нової БМП займається компанія Huta Stalowa Wola, яка входить до складу Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Машину створюють із наголосом на трьох характеристиках: вогневій потужності, захисті екіпажу та мобільності.

Важка БМП Niedźwiedź. Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa

Понад 1000 кінських сил і посилена броня

Niedźwiedź належить до класу важких бойових машин піхоти. На відміну від легших БМП, які можуть самостійно долати водні перешкоди, її конструкція передбачає пріоритет бронезахисту.

Машина отримала модульне бронювання, яке дозволяє адаптувати рівень захисту до потреб військових. Для збереження мобільності настільки важкої техніки польські інженери передбачили силову установку потужністю понад 1000 кінських сил.

Раніше Auto24 повідомляв про представлення повнорозмірного демонстратора цієї машини на виставці MSPO 2026 . За оприлюдненими тоді характеристиками, маса нової БМП перевищує 40 тонн, а відмова від плавучості дозволила посилити її балістичний і протимінний захист.

Гармата, кулемет і протитанкові ракети

Основним озброєнням Niedźwiedź стане польська дистанційно керована башта ZSSW-30, яку також встановлюють на інші зразки польської бронетехніки.

До її складу входять 30-мм автоматична гармата, спарений кулемет і подвійна пускова установка протитанкових керованих ракет. Така конфігурація дозволяє застосовувати машину для вогневої підтримки піхоти та боротьби з бронетехнікою.

Башта ZSSW-30 уже використовується на польській БМП Borsuk. Уніфікація озброєння двох машин може спростити підготовку екіпажів, технічне обслуговування та постачання запасних частин.