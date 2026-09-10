У Fire Point розкрили, коли нарешті українська балістика вдарить по росіянах

Українська балістика вже скоро може вдарити по окупантах. Бойове тестування ракет FP-7 розпочнеться протягом найближчих тижнів.

Про це заявила CEO компанії Fire Point Ірина Терех під час оборонної виставки MSPO 2026 у Польщі 10 вересня, пише NV.

Коли українська балістика почне бити по ворогу?

За її словами, ракета FP-7 уже пройшла два з трьох етапів випробувань. Тому компанія очікує, що ракета незабаром перейде до бойового застосування. Терех зазначила, що йдеться саме про тижні, а не місяці.

Довідка: Дальність ураження FP-7 становить до 200 кілометрів, а бойова частина важить 150 кілограмів. FP-7 розвиває швидкість до 5400 кілометрів за годину та може підніматися на висоту до 65 кілометрів. Ракету створили на основі радянської зенітної ракети 48Н6 від комплексу С-400.

Водночас інша розробка компанії – FP-9 – поки перебуває на етапі льотних випробувань.

Через велику дальність ракети провести всі тести в Україні складно, оскільки для цього не вистачає відповідного простору. Тому частину випробувань можуть проводити вже в умовах бойового застосування.

Терех пояснила, що розробка ракет проходить три основні етапи.

Спочатку окремо перевіряють усі системи та компоненти, зокрема двигун і навігацію.

Далі проводять льотні випробування в Україні.

Завершальний етап – військове тестування та кодифікація.

Раніше повідомлялося, що FP-9 має дальність понад 800 кілометрів. Ракету порівнюють з американською ATACMS.

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися вже восени.