Об этом заявила генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех в ходе оборонной выставки MSPO 2026 в Польше 10 сентября, пишет NV.

Когда украинская баллистика начнет наносить удары по врагу?

По ее словам, ракета FP-7 уже прошла два из трех этапов испытаний. Поэтому компания ожидает, что ракета вскоре перейдет к боевому применению. Терех отметила, что речь идет именно о неделях, а не месяцах.

Справка: Дальность поражения FP-7 составляет до 200 километров, а боевая часть весит 150 килограммов. FP-7 развивает скорость до 5400 километров в час и может подниматься на высоту до 65 километров. Ракета создана на основе советской зенитной ракеты 48Н6 из комплекса С-400.

В то же время другая разработка компании – FP-9 – пока находится на этапе летных испытаний.

Из-за большой дальности ракеты провести все испытания в Украине сложно, поскольку для этого не хватает соответствующего пространства. Поэтому часть испытаний могут проводить уже в условиях боевого применения.

Терех пояснила, что разработка ракет проходит три основных этапа.

Сначала отдельно проверяют все системы и компоненты, в частности двигатель и навигацию.

Далее проводятся летные испытания в Украине.

Завершающий этап – военные испытания и кодификация.

Ранее сообщалось, что FP-9 имеет дальность более 800 километров. Ракету сравнивают с американской ATACMS.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что первое боевое применение украинской баллистической ракеты может состояться уже осенью.