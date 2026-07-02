1 июля российское Минобороны, а заодно и многочисленные местные пропагандисты сообщили очень интересную новость. Якобы в небе над страной-агрессором российской ПВО была перехвачена неизвестная до этого оперативно-тактическая ракета большой дальности.

За этим определением может скрываться долгожданная украинская национальная "баллистика", а именно – ракета FP-9 производства компании Fire Point, о которой ранее говорил главный конструктор и совладелец компании Денис Штилерман, а также министр обороны Федоров и президент Зеленский.

Более того, сообщения россиян свидетельствуют о том, что FP-9 уже проходит решающую стадию испытаний и летает в Россию.

В ожидании хороших новостей 24 Канал рассказывает, что на данный момент известно о FP-9.

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FP-9 – история создания: быстро и сердито

Война ускоряет все процессы. Других вариантов, чтобы выжить, для нас не существует. Российские удары баллистическими ракетами семейства "Искандер" и их клонами из Северной Кореи во время полномасштабного вторжения стали большой проблемой для Украины.

Адекватного ответа у Сил обороны долго не было, ведь "старые запасы" еще советских ракет (таких как "Точка У") быстро иссякли, а ATACMS были на вес золота. Но даже они были ограничены дальностью. Зато "Искандеры" позволяли россиянам наносить удары на расстояние 500 – 700 километров за считанные минуты.

У Украины такого оружия не было, но в 2025 году заговорили о том, что эта проблема будет решена и Украина получит собственные баллистические ракеты в достаточном количестве.

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Но не традиционным для украинского ВПК путем – масштабированием уже известного проекта ОТРК "Сапсан" (он же – "Гром-2"). Этот проект существует и развивается, но выяснилось, что существует параллельный проект создания "национальной баллистики", и он – частный. Цель – быстрая и более дешевая альтернатива, которая нужна буквально "на завтра".

Широкая общественность узнала об этом в сентябре 2025 года, когда компания под тогда еще малоизвестным названием Fire Point провела амбициозную презентацию своей ракетной программы.

Интересные слайды об украинской баллистике, 2025 год:

Тогда изюминкой презентации стала ракета FP-5, ныне известная как "Фламинго", но там были и другие "продукты". В частности, FP-7 и FP-9.

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Далее последовали другие разговоры, скептицизм и сомнения, сдержанный оптимизм и очень большие ожидания.

В апреле 2026 года макеты ракет появились на конференции по вопросам безопасности в Жешуве, а в июне 2026 года FP-9 продемонстрировали на выставке в Париже. И эта презентация уже готовых прототипов произвела большое впечатление. В частности, и на россиян.

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Наконец, 1 июля что-то украинское "оперативно-тактическое" полетело в Россию и наделало там шума.

Предполагаем, что это была ракета FP-9 (но не только она, ведь у нас есть и другие интересные новинки). Если это так, то этот полет стоит рассматривать как заключительные испытания в боевой обстановке. А дальше должны последовать выводы по итогам испытаний, усовершенствования, исправление ошибок и полноценный запуск в эксплуатацию с обязательным масштабированием.

Скорость реализации проекта объясняется тем, что на самом деле он не создается с нуля, а является продуктом сотрудничества. На данный момент известно, что двигатели для FP-7 и FP-9 производятся в Дании. Остальные детали – в других странах.

Известные фотографии ракет FP-7 и FP-9 2026 года, сделанные на международных выставках и конференциях по вопросам безопасности:

Пока не так важно, действительно ли россияне перехватили нашу баллистическую ракету (ведь есть информация, что об этом просто написали, а на самом деле ловили ее "лицом"), главное, что она долетела до России, а значит – сможет сделать это снова.

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В настоящее время не существует ракет, которые невозможно перехватить (точнее – таких очень мало, и они стоят дорого), баллистические ракеты типа "Искандеров" по определению не входят в список "серебряных пуль", но это не означает, что это не грозное оружие, которое при условии рационального использования способно менять правила игры.

Надеемся, теперь такая возможность появится и у Сил обороны.

FP-9 – основные характеристики (по данным официального сайта компании-производителя)

производитель – Fire Point (Украина);

тип – баллистическая ракета малой дальности (БРМД);

класс – "поверхность – поверхность";

пусковая установка – "обычный" грузовик (конструкторы говорят об "иранском опыте");

дальность – до 855 километров;

вес боевой части – 800 килограммов;

точность – до 20 метров;

максимальная скорость – 2 200 метров в секунду;

высота полета – 70 000 метров;

максимальное время полета – 520 секунд;

цена – на данный момент точная стоимость ракеты неизвестна, но она может превышать 500 тысяч долларов.

Когда проект FP-9 станет реальной угрозой для врага

Сейчас россияне уже боятся украинской баллистики и находятся в ожидании "интересных перемен".

Особенно их ждут в до сих пор оккупированном Крыму и на многочисленных НПЗ. Впрочем, под ударом, если украинская баллистика успешно пройдет все испытания и станет для Сил обороны повседневностью, окажется значительная часть европейской территории России.

Украинская баллистика становится реальностью:

А это будет означать, что никакого тыла для россиян не будет, и теперь они узнают, что чувствуют жители Днепра, Харькова, Киева, Запорожья, Сум и других городов, которых кошмарят их "Искандеры".

Теперь у российских военных преступников и их приспешников в радиусе 500+ километров не будет легкой жизни, а лишь 520 секунд на спасение.

Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман в большом интервью Сергею Липку из Армия TV весной 2026 года обещал, что особое внимание FP-9 будет уделять российским "центрам принятия решений".

FP-9 будет легко попадать в цели в Москве, потому что у нее очень большая скорость прилета к цели. Например, у "Искандера" сейчас около 800 метров в секунду, а у нас будет выше 1 200. Да, часть ракет будет теряться, но 25% точно пробьют ПВО и попадут в цель,

– Денис Штилерман анонсирует "интересные новости" для московитов.

Штилерман ожидает, что первые системные удары украинской баллистической ракетой по Москве состоятся уже в начале осени.

Не дожидаясь датского завода, мы строим завод в Украине, который тоже будет заниматься заливкой. Для "девятки" (FP-9, – 24 Канал), которая может долететь до Москвы с приличной скоростью и поразить цель, у нас есть все, кроме двигателей. Есть приводы, система управления, корпуса. Двигатели мы испытаем в этом месяце и в ближайшее время начнем тестовые полеты. Как только тестовый полет покажет, что все работает нормально, следующий полет будет уже на Москву. Я считаю, что это лето, максимум начало осени,

– Денис Штилерман в интервью Олесе Бацман рассказывает о текущем состоянии проекта украинской баллистики.

Кроме того, Штилерман пообещал продолжить линейку, а это означает, что после FP-9 появятся FP-11 и FP-13. И это будет уже украинская баллистика "немного" большей дальности (баллистические ракеты средней дальности (БРСД / MRBM), то есть снаряды, способные летать на расстояние более 1 000 километров).