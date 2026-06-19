Об этом сообщил Роман Цимбалюк.

Смотрите также: Обстреляли несколькими типами дронов: Нарожный рассказал, как дронам удалось обойти ПВО Москвы

Как Цимбалюк рассказал о выставке?

На выставке в Париже посетителям показали кадры попаданий по Москве, а рядом представляли новую украинскую баллистическую ракету FP-9, которая способна поражать цели на расстоянии до 855 километров и развивает скорость около 2200 метров в секунду.

Фактически это выглядело как своеобразная демонстрация "до" и "после". На одном экране – последствия ударов по Москве, а в нескольких шагах – образец, созданный именно для прорыва "глубоко эшелонированной ПВО",

– написал Цимбалюк.

Кадры ударов ВСУ на выставке: смотрите видео

Как россияне отреагировали на кадры ударов по Москве?

В комментариях под публикацией сразу же появились оккупанты и начали жаловаться на "несправедливость" и "погружение Запада в грязь". Один из пользователей упомянул о якобы "нацистском режиме в Украине" и о том, что Россия — враг для всей Европы.

Другие россияне под постом писали, что только странные люди и "западники", которым якобы "промыли мозги", могут так радостно реагировать на обстрелы Москвы. Также оккупанты начали угрожать Франции.

Что известно об атаке ВСУ на Москву?

Российская столица подверглась очередной атаке 18 июня, несмотря на 3 кольца ПВО в стране. Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Москвы и подчеркнул, что это является логичным ответом на удары по Украине, в частности на обстрел Киево-Печерской лавры.

Дроны проверили ситуацию на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне — одного из ключевых топливных объектов российской столицы, расположенного примерно в 15 километрах от Кремля.

По словам российских властей, по состоянию на 8:20 18 июня на подлете к Москве было якобы сбито 180 беспилотников. При этом мэр российской столицы Сергей Собянин подчеркнул, что силы ПВО продолжают работать.