Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что Украина уничтожила значительное количество систем ПВО противника. Кроме того, российские системы "Панцири-С1" испытывают серьезные проблемы с точностью и качеством ракет.

Смотрите также : Россия могла бы атаковать Украину каждые три дня: в "Ахиллесе" объяснили, что останавливает врага

Украинские дроны обошли ПВО Москвы

Военный эксперт отметил, что большое количество видео из Москвы с разных ракурсов во время атаки позволяет качественно оценить прилеты. Прежде всего стоит отметить, что вражеская ПВО "сопровождала" украинские дроны, а не сбивала их. На некоторых видео видно, как оккупанты не могут сбить один беспилотник двумя ракетами. Также есть видео, где видно, как российская ракета пролетает мимо БПЛА на расстоянии 15–20 метров.

Однако, пожалуй, наибольшую популярность приобрело видео взрыва крышки контейнера с нефтепродуктами. Взрыв произошел именно из-за российской ракеты, которая попала туда. То есть произошел friendly fire.

Что касается того, чем мы наносили удары. Это были дроны "Лютый", FP-1 и "Барс", оснащённый реактивным двигателем. Были также отдельные сведения о том, что использовались ракеты, но пока это не подтверждено,

– подчеркнул Нарожный.

Он также пояснил, что россияне защищают именно центр столицы, где сосредоточено большое количество объектов ВПК, а не окраины. Однако благодаря качественному планированию, а не количеству, нам удалось найти "дыры" в российской ПВО.

Нарожный о тактике атаки на Москву: смотрите видео

Интересно, что после атаки Дмитрий Песков заявил, что российская система противовоздушной обороны "эффективно выполнила свои задачи, несмотря ни на что". В то же время он отметил, что атаки дронов продолжаются и принимаются соответствующие меры для ликвидации последствий.