Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, наголосивши, що Україна знищила значну кількість систем ППО ворога. Крім того, російські системи "Панцирі-С1" мають великі проблеми з точністю та якістю ракет.

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Українські дрони обійшли ППО Москви

Військовий експерт зазначив, що велика кількість відео з Москви з різних ракурсів під час атаки дає змогу якісно оцінити прильоти. Насамперед варто зазначити, що ворожа ППО "супроводжувала" українські дрони, а не збивала їх. На деяких відео видно, як окупанти не можуть збити один безпілотник двома ракетами. Також є відео, де видно, як російська ракета проходить повз БпЛА на відстані 15 – 20 метрів.

Однак чи не найбільшої популярності набрало відео підриву кришки контейнера з нафтопродуктами. Вибух відбувся саме через російську ракету, яка туди влучила. Тобто відбувся friendly fire.

Щодо того, чим ми били. Це були дрони "Лютий", FP-1 та "Барс", який має реактивний двигун. Були також окремі відомості, що були ракети, але поки це не підтверджено,

– підкреслив Нарожний.

Він також пояснив, що росіяни захищають саме центр столиці, де зосереджена велика кількість об'єктів ВПК, а не околиці. Однак через якісне планування, а не кількість, нам вдалось знайти "дірки" російської ППО.

Нарожний про тактику атаки на Москву: дивіться відео

Цікаво, що після атаки Дмитро Пєсков заявив, що російська система протиповітряної оборони "ефективно виконала свої завдання, попри все". Водночас він зауважив, що атаки дронів тривають і вживаються відповідні заходи для ліквідації наслідків.