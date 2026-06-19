Про це повідомляє російський "Интерфакс".

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Дмитро Пєсков, коментуючи атаку дронів, запевнив, що російська система протиповітряної оборони нібито ефективно виконала свої завдання.

Дійсно, атаки дронів тривають. Вживаються відповідні заходи для ліквідації наслідків. Високі показники роботи систем ППО, незважаючи ні на що,

– сказав він.

Водночас речник вкотре поставив під сумнів готовність Києва до переговорів, стверджуючи, що українська влада не змінює свого підходу. Також він висловив переконання, що ситуація для України на фронті буцімто надалі ускладнюватиметься.

Атака на Москву: подробиці

У ніч на 18 червня українські безпілотники прорвали систему протиповітряної оборони Москви та завдали удару по Московському нафтопереробному заводу, який розташований за 15 кілометрів від Кремля.

Внаслідок атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Зафіксовано щонайменше 5 осередків загоряння. За попередніми даними українського Генштабу, горіли комбінована установка первинної переробки нафти, установки гідроочищення дизельного пального та резервуарний парк.

Російські ЗМІ назвали цей наліт дронів наймасштабнішим за останні два роки.

Це вже друга успішна атака на стратегічно важливий об'єкт Росії за останні три дні.