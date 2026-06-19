Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

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Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заверил, что российская система противовоздушной обороны якобы эффективно выполнила свои задачи.

Действительно, атаки дронов продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что,

– сказал он.

В то же время пресс-секретарь в очередной раз поставил под сомнение готовность Киева к переговорам, утверждая, что украинские власти не меняют своего подхода. Также он выразил убеждение, что ситуация для Украины на фронте якобы будет и дальше осложняться.

Атака на Москву: подробности

В ночь на 18 июня украинские беспилотники прорвали систему противовоздушной обороны Москвы и нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в 15 километрах от Кремля.

В результате атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Зафиксировано не менее 5 очагов возгорания. По предварительным данным украинского Генштаба, горели комбинированная установка первичной переработки нефти, установки гидроочистки дизельного топлива и резервуарный парк.

Российские СМИ назвали этот налет дронов самым масштабным за последние два года.

Это уже вторая успешная атака на стратегически важный объект России за последние три дня.