Об этом он заявил во время беседы с журналистами. Подробности сообщает 24 Канал.
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Что сказал Зеленский об атаке на Москву?
Прежде всего, стоит отметить, что противник ударил по территории Киево-Печерской лавры 15 июня. Тогда глава государства вкратце отметил, что ответ на такой удар обязательно будет.
Теперь, 18 июня, пылает Москва.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Если Путин не хочет кончать эту войну, хочет продолжать, мы тихонько сидеть не будем. Будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым,
– подчеркнул Зеленский.
Он также уточнил, что Украина никогда не хотела войны и стремится ее завершить. Однако "если будет палаты Украины, будет палаты и ваша Москва", – сказал он.
По словам президента, "мы тихонько сидеть не будем", мы будем отвечать. И этот ответ должен быть сильным и справедливым.
В российской столице зафиксировали попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Капотне – одном из важнейших топливных объектов Москвы, расположенном примерно в 15 километрах от Кремля. Это предприятие является ключевым поставщиком горючего для столицы страны-агрессорки: обеспечивает до 40% городского топливного рынка и покрывает около 70% потребностей Москвы и области в бензине.
Любопытно! Именно 18 июня в Брюсселе состоится встреча в формате "Рамштайн". Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что заседание Контактной группы пройдет при личном присутствии украинского лидера Владимира Зеленского.