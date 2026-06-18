Об этом он заявил во время беседы с журналистами. Подробности сообщает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский об атаке на Москву?

Прежде всего, стоит отметить, что противник ударил по территории Киево-Печерской лавры 15 июня. Тогда глава государства вкратце отметил, что ответ на такой удар обязательно будет.

Теперь, 18 июня, пылает Москва.

Если Путин не хочет кончать эту войну, хочет продолжать, мы тихонько сидеть не будем. Будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым,

– подчеркнул Зеленский.

Он также уточнил, что Украина никогда не хотела войны и стремится ее завершить. Однако "если будет палаты Украины, будет палаты и ваша Москва", – сказал он.

По словам президента, "мы тихонько сидеть не будем", мы будем отвечать. И этот ответ должен быть сильным и справедливым.

В российской столице зафиксировали попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Капотне – одном из важнейших топливных объектов Москвы, расположенном примерно в 15 километрах от Кремля. Это предприятие является ключевым поставщиком горючего для столицы страны-агрессорки: обеспечивает до 40% городского топливного рынка и покрывает около 70% потребностей Москвы и области в бензине.

Любопытно! Именно 18 июня в Брюсселе состоится встреча в формате "Рамштайн". Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что заседание Контактной группы пройдет при личном присутствии украинского лидера Владимира Зеленского.