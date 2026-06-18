Про це він сказав під час спілкування з журналістами. Деталі передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський щодо атаки на Москву?

Передусім варто зазначити, що противник вдарив по території Києво-Печерської лаври 15 червня. Тоді глава держави коротко зазначив, що відповідь на такий удар обов'язково буде.

Тепер, 18 червня, палає Москва.

Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо. Будемо відповідати. Відповідь повинна бути сильною і справедливою,

– підкреслив Зеленський.

Він також вкотре наголосив, що Україна ніколи не хотіла війни й прагне її завершити. Проте "якщо буде палати Україна, буде палати й ваша Москва", – сказав він.

За словами президента, "ми тихенько сидіти не будемо", ми будемо відповідати. І ця відповідь має бути сильною і справедливою.

У російській столиці зафіксували влучання по нафтопереробному заводу в Капотні – одному з найважливіших паливних об'єктів Москви, розташованому приблизно за 15 кілометрів від Кремля. Це підприємство є ключовим постачальником пального для столиці країни-агресорки: воно забезпечує до 40% міського паливного ринку та покриває близько 70% потреб Москви й області в бензині.

Цікаво! Саме 18 червня в Брюсселі відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн". Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що засідання Контактної групи пройде за особистої присутності українського лідера Володимира Зеленського.