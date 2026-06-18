Про це він сказав під час спілкування з журналістами. Деталі передає 24 Канал.
Дивіться також "Конвеєр відплати працює": "Мадяр" показав, чим били по Москві
Що сказав Зеленський щодо атаки на Москву?
Передусім варто зазначити, що противник вдарив по території Києво-Печерської лаври 15 червня. Тоді глава держави коротко зазначив, що відповідь на такий удар обов'язково буде.
Тепер, 18 червня, палає Москва.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо. Будемо відповідати. Відповідь повинна бути сильною і справедливою,
– підкреслив Зеленський.
Він також вкотре наголосив, що Україна ніколи не хотіла війни й прагне її завершити. Проте "якщо буде палати Україна, буде палати й ваша Москва", – сказав він.
За словами президента, "ми тихенько сидіти не будемо", ми будемо відповідати. І ця відповідь має бути сильною і справедливою.
У російській столиці зафіксували влучання по нафтопереробному заводу в Капотні – одному з найважливіших паливних об'єктів Москви, розташованому приблизно за 15 кілометрів від Кремля. Це підприємство є ключовим постачальником пального для столиці країни-агресорки: воно забезпечує до 40% міського паливного ринку та покриває близько 70% потреб Москви й області в бензині.
Цікаво! Саме 18 червня в Брюсселі відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн". Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що засідання Контактної групи пройде за особистої присутності українського лідера Володимира Зеленського.