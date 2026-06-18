В сети появляются апокалиптические кадры последствий ударов по Москве. 24 Канал собрал самые яркие из них.

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Какова обстановка в Москве?

Дроны проверили ситуацию на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне – одного из ключевых топливных объектов российской столицы, расположенного примерно в 15 километрах от Кремля.

Что происходит в Москве: смотрите видео

В Москве после атаки фиксировали сразу несколько очагов возгорания. Густой дым окутал город и вызвал панику среди местного населения. Удар по НПЗ подтвердил и мэр Москвы. Впоследствии об атаке написал и Владимир Зеленский, отметив эффективность так называемых дальнобойных санкций.



Москву "накрыла ночь" посреди дня / Фото очевидцев

При этом возгорание объектов НПЗ, очевидно, привело к выбросу нефтепродуктов в воздух, из-за чего небо над Москвой стало чуть ли не полностью черным. Не исключено, что москвичам вскоре стоит ожидать нефтяного дождя, подобно тому, как это было в Туапсе.

Чёрное небо над российской столицей: смотрите видео

Атака не обошлась без последствий и для местных аэропортов. Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" временно приостановили работу.

Ситуация в столице России: смотрите видео

Отметим, что дроны не ограничились Москвой. Вражеское Минобороны сообщало, что в течение ночи над различными регионами страны якобы перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА, из них 113 — над Брянской областью.

Дроны долетели также до города Гуково в Ростовской области и нанесли удар по местной нефтебазе. По словам губернатора, в результате атаки также был поврежден тепловоз и возникли пожары на двух коммерческих объектах.