У мережі з'являються апокаліптичні кадри наслідків ударів по Москві. 24 Канал зібрав найяскравіші з них.

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Яка обстановка у Москві?

Добрі дрони перевірили ситуацію на території нафтопереробного заводу в Капотні – одному з ключових паливних об'єктів російської столиці, розташованому приблизно за 15 кілометрів від Кремля.

Що відбувається у Москві: дивіться відео

У Москві після атаки фіксували одразу декілька осередків загоряння. Густий дим огорнув місто й викликав паніку серед місцевого населення. Удар по НПЗ підтвердив і мер Москви. Згодом про атаку написав і Володимир Зеленський, відзначивши ефективність так званих далекобійних санкцій.



Москву "накрила ніч" посеред дня / Фото очевидців

При цьому, горіння об'єктів НПЗ, вочевидь, спричинило викид нафтопродуктів у повітря, через що небо над Москвою стало ледь не повністю чорним. Не виключено, що москвичам невдовзі варто очікувати нафтовий дощ, подібно до того, як це було в Туапсе.

Чорне небо над російською столицею: дивіться відео

Не пройшла атака безслідно й для місцевих летовищ. Аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Жуковський" і "Шереметьєво" тимчасово зупинили роботу.

Ситуація в столиці Росії: дивіться відео

Зазначимо, що Москвою дрони не обмежилися. Вороже Міноборони повідомляло, що протягом ночі над різними регіонами країни буцімто перехопили й знищили 555 українських БпЛА, з них 113 – над Брянською областю.

Дрони долетіли також до міста Гуково в Ростовській області та вдарили по місцевій нафтобазі. За словами губернатора, внаслідок атаки також було пошкоджено тепловоз і виникли пожежі на двох комерційних об'єктах.