В российском ведомстве не уточнили, где именно произошло перехват. Об этом пишет Clash Report.

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Что известно о возможной атаке FP-9 на Москву?

В то же время накануне появились кадры работы систем ПВО С-300/С-400 в Московской области на высотах, нетипичных для перехвата дронов или крылатых ракет, а также об обширной воронке, которая, вероятно, осталась после падения сбитого объекта.

Обратите внимание! 30 июня в Московской области действительно было неспокойно. Там под ударом дронов оказался центр космической связи "Дубна". От границы с Украиной – более 500 километров.

Вероятное сбитие украинской баллистики в Московской области / Фото из соцсети

Минобороны России подтвердило атаку украинской баллистической ракеты на Москву / Скриншот из сети

Если эта информация подтвердится, это станет доказательством испытательного применения украинской баллистической ракеты FP-9.

Напомним, что компания Fire Point завершает разработку баллистической ракеты FP-9. Она имеет дальность 800 – 850 километров, а значит, может поражать Москву. В начале июня соучредитель и главный конструктор компании F-9 Денис Штилерман сообщил, что уже этим летом начнутся тестовые запуски новой ракеты в направлении России.

К слову, ранее в компании сообщили, что ракета-перехватчик FP-7.x успешно прошла испытания и готова к применению. Она станет частью европейской системы противоракетной обороны FREYJA. Стоимость FP-7.x составит около 700 тысяч долларов, что значительно дешевле американской ракеты Patriot PAC-3.