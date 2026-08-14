В Україні стартувало бойове тестування перших реактивних дронів-перехоплювачів, – Федоров

Російські війська змінюють стратегію повітряних атак, поступово переходячи на використання реактивних безпілотників замість звичайних. У відповідь на ці виклики українські розробники створили власні реактивні дрони-перехоплювачі, які вже проходять випробування в бойових умовах.

Про це написав ексміністр оборони України Михайло Федоров.

Що відомо про випробування українських реактивних дронів-перехоплювачів?

Михайло Федоров наголосив, що сьогодні видна тенденція: росіяни поступово замінюють звичайні "Шахеди" реактивними.

Це зміна стратегії війни в небі. Наша реакція має бути швидкою, щоб продовжувати перемагати Росію в кожному технологічному циклі,

– зауважив ексміністр оборони.

Він наголосив, що 2025 року Україна почала системно розвивати дрони-перехоплювачі: відкриття ринку, бойові тестування, збільшення закупівель. Тож зараз Україна має одну з найсучасніших систем "малої" ППО у світі, досвід якої вивчають інші армії.

"Тепер завдання – докласти вдесятеро більше зусиль, щоб максимально швидко боротися із загрозою реактивних дронів. Протягом року наша команда видавала гранти виробникам через Brave1, аналізувала рішення, допомагала з тестуванням. Сьогодні вже декілька українських виробників мають такі рішення", – зазначив Федоров.

Ексміністр сказав, що відвідав одне з виробництв.

Команда однією з перших в Україні створила реактивний дрон-перехоплювач, який завдяки реактивному двигуну розвиває швидкість до понад 600 кілометрів на годину. Зараз розробка проходить бойове тестування. Очікуємо результати та перші підтверджені збиття,

– повідомив Михайло Федоров.

Україна випробувала перших вітчизняних дронів-перехоплювачів / Відео з фейсбуку Михайла Федорова

Ексочільник Міноборони наголосив, що важливо не зупинятися: потрібно інвестувати в R&D, тестування й масштабування виробництва.

"Наша команда продовжує системно над ним працювати. Захист українського неба залишається одним із ключових напрямів нашої стратегії у війні", – підкреслив Федоров.