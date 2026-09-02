Загроза флоту США: Росія роками таємно допомагає Ірану розробити надзвукові ракети

Росія реалізує секретну програму з передачі Ірану технологій для створення надзвукових крилатих ракет, здатних загрожувати корабельним угрупованням США на Близькому Сході. Проєкт під кодовою назвою C430L триває з 2023 року та залучає провідних російських інженерів-ракетників.

Як повідомляє видання Financial Times на основі витоку російського листування, даних про поїздки та аналізу патентів, спільна розробка зосереджена на створенні прямоточного повітряно-реактивного двигуна. Саме ця технологія дозволяє ракетам розганятися до швидкостей, які у кілька разів перевищують швидкість звуку.

У чому небезпека зброї?

Головна небезпека подібного озброєння полягає у поєднанні високої швидкості та здатності летіти на наднизькій висоті. Це залишає мінімум часу для виявлення та перехоплення цілі сучасними корабельними й наземними системами протиповітряної оборони.

Для Ірану такі технології є критично важливими у регіоні Перської затоки, де розгорнуті американські військові сили. Тегеран уже провів льотні випробування прямоточного двигуна, хоча фактів розгортання готових ракет за допомогою Росії поки не зафіксовано.

Російські інженери та конструктори координують проєкт

Організатором секретного проєкту виступає російський державний експортер озброєнь Рособоронекспорт у тісній кооперації з підприємством НВО машинобудування. Ця компанія перебуває під санкціями США ще з 2014 року як провідний розробник ракетного озброєння та компонентів стратегічних ядерних сил.

Згідно з документами про переміщення, провідні фахівці з Росії регулярно відвідували Тегеран ще до підписання офіційного контракту з іранським оборонним відомством у листопаді 2023 року. Серед них відзначилися головний конструктор ракетних комплексів морського базування Олександр Дергачов та фахівець з прямоточних двигунів Олександр Чебаков.

До 2025 року російська сторона отримала значний масив іранських технічних матеріалів і випробувальних даних.

Фахівці з Росії детально проаналізували параметри паливної системи, стабільність горіння та конструкцію повітрозабірників, після чого сформували перелік рекомендацій для іранських колег.

Співпраця триває попри міжнародні санкції та війну

У квітні 2025 року Рособоронекспорт запропонував направити до Ірану делегацію з двох десятків технічних фахівців для проведення консультацій.

Згадки у документах свідчать, що проєкт C430L продовжував активно діяти і в 2026 році, незважаючи на загострення конфлікту на Близькому Сході.

Кремль та залучені російські підприємства утрималися від коментарів на запити журналістів. Водночас російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з іранським президентом Масудом Пезешкіаном заявив про готовність надавати підтримку та постачати необхідні товари в цей складний період.

Ця ракетна програма є лише частиною масштабного військово-технічного партнерства двох режимів. Нагадаємо, раніше ми писали, що Тегеран регулярно постачає Москві ударні безпілотники типу Shahed та передав технології для локалізації їхнього виробництва на території Росії.

Крім того, за даними західних служб, Росія надавала Ірану оперативну допомогу супутниковими знімками та компонентами озброєння під час військового протистояння зі США та Ізраїлем.