Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на утечку российской переписки, данные о поездках и анализ патентов, совместная разработка сосредоточена на создании прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Именно эта технология позволяет ракетам разгоняться до скоростей, в несколько раз превышающих скорость звука.

В чем опасность этого оружия?

Главная опасность подобного вооружения заключается в сочетании высокой скорости и способности лететь на сверхнизкой высоте. Это оставляет минимум времени для обнаружения и перехвата цели современными корабельными и наземными системами противовоздушной обороны.

Для Ирана такие технологии имеют критически важное значение в регионе Персидского залива, где развернуты американские вооруженные силы. Тегеран уже провел летные испытания прямоточного двигателя, хотя фактов развертывания готовых ракет при содействии России пока не зафиксировано.

Российские инженеры и конструкторы координируют проект

Организатором секретного проекта выступает российский государственный экспортер вооружений "Рособоронекспорт" в тесном сотрудничестве с предприятием НПО "Машиностроение". Эта компания находится под санкциями США еще с 2014 года как ведущий разработчик ракетного вооружения и компонентов стратегических ядерных сил.

Согласно документам о перемещении, ведущие специалисты из России регулярно посещали Тегеран еще до подписания официального контракта с иранским оборонным ведомством в ноябре 2023 года. Среди них выделились главный конструктор ракетных комплексов морского базирования Александр Дергачев и специалист по прямоточным двигателям Александр Чебаков.

К 2025 году российская сторона получила значительный массив иранских технических материалов и испытательных данных.

Специалисты из России подробно проанализировали параметры топливной системы, стабильность горения и конструкцию воздухозаборников, после чего сформировали перечень рекомендаций для иранских коллег.

Сотрудничество продолжается, несмотря на международные санкции и войну

В апреле 2025 года "Рособоронэкспорт" предложил направить в Иран делегацию из двух десятков технических специалистов для проведения консультаций.

Упоминания в документах свидетельствуют о том, что проект C430L продолжал активно развиваться и в 2026 году, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Кремль и вовлеченные российские предприятия воздержались от комментариев на запросы журналистов. В то же время российский диктатор Владимир Путин во время встречи с иранским президентом Масудом Пезешкианом заявил о готовности оказывать поддержку и поставлять необходимые товары в этот сложный период.

Эта ракетная программа является лишь частью масштабного военно-технического партнерства двух режимов. Напомним, ранее мы писали, что Тегеран регулярно поставляет Москве ударные беспилотники типа Shahed и передал технологии для локализации их производства на территории России.

Кроме того, по данным западных спецслужб, Россия оказывала Ирану оперативную помощь в виде спутниковых снимков и компонентов вооружения во время военного противостояния с США и Израилем.