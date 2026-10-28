Зв'язок для "Іскандерів": ГУР розкрило деталі російського аналога Starlink

Росія розробляє власну супутникову систему зв'язку "Рассвет", яку планує використовувати у військових цілях. Українська розвідка з'ясувала, хто допомагає Кремлю реалізувати цей проєкт і яку загрозу він може становити для України та Європи.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України та портал War&Sanctions.

Для чого Росія створює аналог Starlink?

Система "Рассвет" передбачає створення мережі низькоорбітальних супутників, наземних станцій управління та спеціальних терміналів для передачі даних.

ГУР оприлюднило дані про 49 російських і білоруських підприємств, залучених до створення системи. При цьому майже половина встановлених учасників проєкту досі не потрапила під міжнародні санкції.

За інформацією ГУР, попри можливість цивільного використання, насамперед цей проєкт орієнтований на потреби російської армії.

Зокрема, систему планують застосовувати для:

забезпечення стратегічного військового зв'язку та управління військами;

керування ударними платформами й безпілотними системами;

оснащення командних пунктів і військової техніки супутниковими терміналами;

забезпечення роботи об'єктів російського міноборони.



Російський супутник “Рассвет” на орбіті, березень2026 / Фото Бюро 1440

Особливу увагу в ГУР звернули на плани інтегрувати супутники "Рассвет" у систему цілевказання для ракетного озброєння. Крім того, супутниковими терміналами хочуть обладнати командно-штабні машини оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Реалізувати ці плани росіяни розраховують після розгортання орбітального угруповання із 292 супутників.

За даними розвідки, пріоритетна зона покриття майбутньої системи охоплюватиме Україну та країни Європейського Союзу.

У ГУР попереджають, що після досягнення достатнього рівня покриття Росія зможе використовувати "Рассвет" також для гібридних операцій проти інших держав.

ГУР МО розкриває деталі щодо реалізації проєкту російського аналога Starlink / Фото ГУР МО

Хто допомагає Росії створювати супутникову систему?

Головним розробником проєкту є російське підприємство "Бюро 1440", яке входить до IT-конгломерату "ИКС Холдинг".

До створення системи залучені виробники мікроелектроніки, науково-дослідні установи, підприємства "Роскосмосу" та структури російського міністерства оборони.

Компанії виготовляють супутникове обладнання, сонячні панелі, електронні модулі, друковані плати та наземні термінали. Натомість підприємства космічної галузі відповідають за підготовку й запуск супутників на орбіту.

У "Роскосмосі" проєкт особисто курує керівник корпорації Дмитро Баканов. Раніше він очолював компанію "Спутниковая система "Гонец", яка співпрацювала з британською OneWeb.

Також до реалізації проєкту залучені білоруські підприємства, а одним із його інвесторів став російський банк ВТБ.

Покриття супутників RASSVET під час прольоту над Україною 31.07.2026. Карта satcat / Фото Мілітарний

Скільки підприємств досі не під санкціями?

За даними ГУР, 23 із 49 підприємств та установ, причетних до створення "Рассвета", не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Серед них – безпосередньо "Роскосмос".

Українська розвідка закликала міжнародних партнерів посилити обмеження проти учасників проєкту та перекрити канали постачання технологій, необхідних для його реалізації.

Йдеться, зокрема, про електронні компоненти, спеціалізоване обладнання та програмне забезпечення.

У ГУР наголошують, що підприємства, які допомагають Росії створювати військову супутникову систему, мають потрапити до санкційних списків із забороною на подальшу співпрацю.

Водночас командир 429-ї бригади безпілотних систем Ахіллес Юрій Федоренко нещодавно розповідав про використання Росією технологічної бази Китаю під час розробки системи "Рассвет". За його оцінкою, супротивник прагне вийти на повноцінне забезпечення військ зв'язком у 2027 році.