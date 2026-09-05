Ответ Китая и России: Япония вооружит подводные лодки гиперзвуковыми ракетами

Япония впервые заложила в оборонный бюджет на 2027 финансовый год средства на разработку гиперзвуковых ракет для подводного запуска. Это решение призвано существенно усилить сдерживающий фактор на фоне военно-морской активности Китая, России и ядерной программы Северной Кореи.

Об этом сообщает издание The Maritime Executive.

Что известно об оснащении флота, которое готовит Япония?

Министерство обороны Токио в настоящее время рассматривает два концептуальных варианта вооружения флота. Первый предусматривает создание баллистической гиперзвуковой ракеты с вертикальным запуском, тогда как второй опирается на крылатую ракету с прямоточным двигателем для запуска через торпедные аппараты.

Оба проекта разрабатываются с целью достижения высокой скорости и возможности интенсивного маневрирования на всей траектории полета. Это существенно сокращает время реакции средств противовоздушной обороны противника и затрудняет перехват.

В рамках программы Type 25 Токио готовит модификацию Block 2B с дальностью поражения до 3000 километров и скоростью от 5 Махов, что соответствует примерно 6 125 километрам в час. Параллельно ведутся исследования менее технологически сложной гиперзвуковой крылатой ракеты.

В то же время Морские силы самообороны Японии пока не располагают кораблями, приспособленными для применения такого оружия. Самые современные дизель-электрические подводные лодки класса "Тайгэй" оснащены 533-мм торпедными аппаратами и могут запускать только дозвуковые ракеты Harpoon UGM-84.

Пятый корабль этой серии, JS "Чогеи", был спущен на воду в марте 2026 года. Для перехода на гиперзвуковые комплексы стране потребуется глубокая модернизация пусковых систем или строительство подводных лодок нового поколения.

На фоне технических вызовов министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми публично призвал рассмотреть возможность создания атомных подводных лодок. В случае одобрения этого шага перспективные японские подводные лодки с вертикальными пусковыми шахтами будут близки по концепции к проектам оборонного альянса AUKUS.

Главной причиной активизации разработок Токио считает вызовы со стороны Китая, России и КНДР. Особое беспокойство вызывает развитие Пхеньяном подводного ядерного флота, в частности строительство подводной лодки водоизмещением 8700 тонн, а также вероятная технологическая помощь Северной Корее со стороны Москвы.

Напомним, что Япония также активно внедряет опыт современных военных действий, заказывая украинские беспилотники Terra B1 от компании TerraDrone для нужд своего флота. Кроме того, японские военные совместно с партнерами из Австралии провели успешные испытания новейшего лазерного оружия Boobook.